صرف "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه

أ ش أ

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر لـ4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي - في بيان - أن المستفيدين بدأوا الصرف في الساعات الأولى من صباح الاثنين من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع الوزارة عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

يذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ 25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر أبريل الماضي.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.