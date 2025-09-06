اعرف كيف تستعلم عن تكافل وكرامة 2025

يبحث آلاف المواطنين ، في مختلف المحافظات عن الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025، الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي كأحد أهم برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.

معاش

معاش تكافل وكرامة 2025

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025، من خلال إتاحة منصة إلكترونية رسمية للاستعلام عن موقف القبول في البرنامج باستخدام الرقم القومي فقط.

وذلك دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التضامن أو انتظار الرد الورقي، بما يوفر الوقت والجهد ويساهم في دعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025

يمكن للمواطنين معرفة نتيجة القبول عبر الموقع الرسمي التالي:(https://tk.moss.gov.eg)

ويتيح الموقع معرفة بيانات المستفيد كاملة، وتشمل حالة الطلب (مقبول – تحت المراجعة – موقوف – مرفوض)، نوع الدعم (تكافل أو كرامة)، قيمة الدعم الشهري، وبيانات بطاقة الصرف.

خطوات الاستعلام باستخدام الرقم القومي

1. الدخول على موقع برنامج تكافل وكرامة.

2. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.

3. الضغط على أيقونة "استعلام".

4. تظهر النتيجة متضمنة بيانات المستفيد وحالة الطلب وقيمة الدعم المستحق.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي لا تملك مصدر دخل ثابت.

كبار السن (65 عاما فأكثر) غير القادرين على العمل.

ذوو الإعاقة بنسبة تزيد على 50%.

النساء الأرامل والمطلقات والمعيلات.

الأطفال المنتظمون بالتعليم من الأسر الفقيرة.

الأيتام غير الحاصلين على معاش تأميني.

وبذلك يسهل على المواطنين معرفة موقفهم من برنامج تكافل وكرامة 2025 إلكترونيا، في خطوة جديدة تدعم الشفافية وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.

تقديم التظلمات لتكافل وكرامه

في حال ظهور النتيجة "غير مستحق" أو "مرفوض"، أو في حالة وقف الصرف، وأوضحت وزارة التضامن إمكانية تقديم تظلم إلكتروني عبر نفس الموقع، من خلال تعبئة نموذج الشكوى وإرفاق المستندات المطلوبة مثل:

صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادات الميلاد.

مستندات تثبت الحالة الاجتماعية أو الصحية.

ويتم الرد على التظلمات إلكترونيا، مما يغني المواطنين عن الذهاب لمكاتب التضامن.