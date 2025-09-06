قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعرف كيف تستعلم عن تكافل وكرامة 2025

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025
الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025
محمد غالي

يبحث آلاف المواطنين ، في مختلف المحافظات عن الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025، الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي كأحد أهم برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.

معاش

معاش تكافل وكرامة 2025

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025، من خلال إتاحة منصة إلكترونية رسمية للاستعلام عن موقف القبول في البرنامج باستخدام الرقم القومي فقط.

وذلك دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التضامن أو انتظار الرد الورقي، بما يوفر الوقت والجهد ويساهم في دعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025

يمكن للمواطنين معرفة نتيجة القبول عبر الموقع الرسمي التالي:(https://tk.moss.gov.eg)

ويتيح الموقع معرفة بيانات المستفيد كاملة، وتشمل حالة الطلب (مقبول – تحت المراجعة – موقوف – مرفوض)، نوع الدعم (تكافل أو كرامة)، قيمة الدعم الشهري، وبيانات بطاقة الصرف.

خطوات الاستعلام باستخدام الرقم القومي

1. الدخول على موقع برنامج تكافل وكرامة.
2. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.
3. الضغط على أيقونة "استعلام".
4. تظهر النتيجة متضمنة بيانات المستفيد وحالة الطلب وقيمة الدعم المستحق.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي لا تملك مصدر دخل ثابت.
كبار السن (65 عاما فأكثر) غير القادرين على العمل.
ذوو الإعاقة بنسبة تزيد على 50%.
النساء الأرامل والمطلقات والمعيلات.
الأطفال المنتظمون بالتعليم من الأسر الفقيرة.
الأيتام غير الحاصلين على معاش تأميني.

وبذلك يسهل على المواطنين معرفة موقفهم من برنامج تكافل وكرامة 2025 إلكترونيا، في خطوة جديدة تدعم الشفافية وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.

تقديم التظلمات لتكافل وكرامه

في حال ظهور النتيجة "غير مستحق" أو "مرفوض"، أو في حالة وقف الصرف، وأوضحت وزارة التضامن إمكانية تقديم تظلم إلكتروني عبر نفس الموقع، من خلال تعبئة نموذج الشكوى وإرفاق المستندات المطلوبة مثل:

صورة بطاقة الرقم القومي.
شهادات الميلاد.
مستندات تثبت الحالة الاجتماعية أو الصحية.

ويتم الرد على التظلمات إلكترونيا، مما يغني المواطنين عن الذهاب لمكاتب التضامن.

معاش تكافل وكرامة 2025 معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة معاش تكافل رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

خسوف القمر

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى.. غدًا الأحد

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

العبادة

كيفية علاج الفتور في العبادة والذكر؟ يسري جبر يجيب

بالصور

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد