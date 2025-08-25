سؤال برلمانى بشأن تأخر إضافة المواليد لبطاقات التموين لمستحقى تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير المالية ، الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية ، اللواء / وزير الدولة للانتاج الحربى ، بشأن تأخير إضافة أفراد لبطاقات التموين أو إصدار بطاقة تموين لمستحقى معاش تكافل وكرامة و حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن الاجتماعى وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة .

حيث أشار منصور إلى التوجيه الوزارى رقم (51) الصادر بتاريخ 8/12/2022 من وزير التموين والتجارة الداخلية ، الذي نص على أحقية هؤلاء فى الإضافة لبطاقات التموين.

حيث قام النائب بإرسال العديد من الخطابات للوزارة ، لمئات المواطنين للاضافة ، ولكن جاء الرد من الوزارة أنه لا يوجد مستندات مرفقة على الرغم من ارسالها أكثر من مرة من النائب والمواطنين ، ومؤخراً تم إفادة النائب بأن الوزير أصدر قرار بوقفها ! وبالإضافة إلى توقف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء على الرغم من تقديم المواطنين على التصالح.

وطالب منصور بسرعة إنهاء هذه الإشكالية لأنها تضر بمصالح أكثر الفئات الأولى بالرعاية فى ظل ارتفاع نسب الفقر وضغط الارتفاع الجنونى لأسعار السلع والخدمات.