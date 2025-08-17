المسلماني يلتقي نائب وزير المالية لبحث ملف معاشات ماسبيرو

زار الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وزارة المالية حيث التقى بالدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية لبحث ملف معاشات ماسبيرو.

يذكر أن وزارة المالية ستتسلم كامل بيانات الهيئة هذا الأسبوع ، وسوف يعقد رئيس الهيئة اجتماعاً ثالثاً مع وزير المالية قريباً ، وقد طلب المسلماني أن يكون الصرف علي آخر أساسي وليس 2017.

كان الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قال : إن أسرة ماسبيرو تتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس علي توجيهه بحل أزمة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو. ونعد سيادته ببذل أقصي الجهد من أجل إعلام وطني مسؤول يجمع بين المهنية والجاذبية والقيم.

كانت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد نشرت في وقت سابق لقاء ألرئيس برؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث.