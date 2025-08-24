المالية: الدفع بأنشطة الدواء والمنتجات الطبية للأسوق العالمية بما يواكب خطط الدولة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته بالمشاركة في اجتماع اللجنة التنسيقية لنفاذ الدواء والمنتجات الطبية المصرية للسوق العالمية.

وأشار الوزير، إلى حرصه على الدفع بأنشطة الدواء والمنتجات الطبية المصرية بما يواكب خطط الدولة في تعزيز التواجد الخارجي للمنتجات المصرية، مشددًا على أهمية تمثيل القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في هذه الجهود، مع العمل على تقديم حزمة متنوعة من الحوافز لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

أكد كجوك، أن مصر تمتلك الأدوات والقدرات الكفيلة بمساندة وتعزيز صادراتها الطبية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويرسخ مكانتها الإقليمية والدولية.