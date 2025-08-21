قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

تستعد وزارة المالية لـ صرف مرتبات شهر أغسطس٢٠٢٥ لموظفي الحكومة والعاملين بالقطاع الإداري بالدولة، وذلك بالزيادة الرسمية التي أقرتها الحكومة في يوليو الشهر الماضي بعد رفع الحد الأدنى للأجور.

تنطلق عملية صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس 2025، عبر مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

كما يمكن الحصول على المرتبات من فروع البنوك المختلفة، وفروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، ما يضمن سهولة الوصول للأموال دون تعطيل سير العمل.

موعد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر

- مرتبات أغسطس 2025: من الأحد 24 حتى الخميس 28 أغسطس.

- مرتبات سبتمبر 2025: من الأربعاء 24 حتى الثلاثاء 30 سبتمبر.

يعتبر اجراء صرف رواتب شهر أغسطس 2025، هو ثاني راتب من مرتبات السنة المالية 2025/2026 الجديدة التي يصرفها الموظفون بالدولة في مواعيد مبكرة.

زيادة مرتبات الموظفين 2025

واعتبارا من يوليو ٢٠٢٥، بدأ تطبيق زيادة المرتبات رسمياً وفقاً لخطة الحكومة، وتنفيذ الحزمة الإجتماعية الجديدة التي كانت تضمن زيادة معاش تكافل وكرامة و زيادة المرتبات والمعاشات.

وتعد هذه الزيادة ضمن الجهود الحكومية لتحسين المستوى المعيشي لموظفي القطاع العام، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

رفع الحد الأدنى للاجور 2025

في يوليو الماضي، شرعت الدولة في تنفيذ زيادات شاملة على الحد الأدنى للأجور، تراوحت قيمتها بين 1,100 و1,600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.

وشملت الحزمة الجديدة عدة مزايا، منها العلاوة الدورية والعلاوة المقطوعة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه.

وأوضح وزير المالية أن الزيادة الأخيرة في الأجور تُعد من أكبر الزيادات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، إذ تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، فيما تم منح أقل درجة وظيفية زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من آثار التضخم وتعزيز الدعم الاقتصادي للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

جدول مرتبات الحكومة بعد الزيادة

الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8،700 جنيه إلى 10،300 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 7،200 جنيه إلى 8،500 جنيه.

الدرجة الثالثة: من 6،700 جنيه إلى 8،000 جنيه.

الدرجة الرابعة: من 6،200 جنيه إلى 7،300 جنيه.

الدرجة الخامسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.

الدرجة السادسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.

مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس 2025

وفقا لتقرير وزارة المالية والذي يتضمن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، اعتبارا من الأحد الموافق 24 أغسطس المقبل ولمدة 5 أيام متصلة وتحديدا من الفترة 24 حتى 28 من نفس الشهر.

ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري في عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أغسطس 2025؛ بحيث يقوم أكثر من 15 بنكا حكوميا وخاصا قد تعاقدت مع ما يقارب من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في الحكومة؛ لصرف مرتبات موظفيها.

