قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب يشيدون بالمقترح المصري القطري وينتقدون التعنت الإسرائيلي
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن حدث غير مسبوق في قطاع غزة
استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور
تدريس التاريخ لعلمي واللغة الأجنبية الثانية برة المجموع| تفاصيل مواد الثانوية العامة الجديدة
اتصالات مصرية مكثفة لحث إسرائيل على قبول مقترح التهدئة في غزة
التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها
منعا لإجبار الطلاب| مطالب بإتاحة الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة "إلكترونيا"
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة
مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة
تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات
مصفاة الذهب المصرية تضع القاهرة على خريطة المراكز العالمية للمعادن الثمية
إيمي طلعت زكريا : مكتشفناش زواج بابا من والدة هنا الزاهد إلا بعد مرضه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

مرتبات شهر أغسطس
مرتبات شهر أغسطس
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، خاصة بعد قرار الحكومة ممثلة في وزارة المالية، تطبيق الزيادة الجديدة على أجور العاملين في الدولة، والتي بدأت رسميًا مع مرتبات يوليو الماضي.

 وتعد هذه الزيادة ضمن الجهود الحكومية لتحسين المستوى المعيشي لموظفي القطاع العام، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 سيبدأ يوم 24 أغسطس الجاري، وستتاح المرتبات للموظفين والعاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق مواعيد محددة داخل منظومة الصرف الإلكتروني.

 كما يمكن الحصول على المرتبات من فروع البنوك المختلفة، وفروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، مما يضمن سهولة الوصول للأموال دون تعطيل سير العمل.

تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور 

أوضح وزير المالية أن الزيادة الأخيرة في الأجور تُعد من أكبر الزيادات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، إذ تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، فيما تم منح أقل درجة وظيفية زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري. 

وشملت الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى للعلاوة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا.

وبجانب هذه الزيادات الأساسية، تم تخصيص حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين بالدولة يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا، بهدف تعزيز الدخل الشهري وتحسين الحالة المالية للعاملين، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

جدول مرتبات أغسطس 2025 بعد رفع الحد الأدني للأجور

يظهر الجدول التالي الحد الأدنى للأجور وقيم المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة:

  • الممتازة 13500 جنيه شهريًا
  • العالية 11250 جنيهًا شهريًا
  • مدير عام 10250 جنيهًا شهريًا
  • الأولى 8500 جنيه شهريًا
  • الثانية 8000 جنيه شهريًا
  • الثالثة 7750 جنيهًا شهريًا
  • الرابعة 7000 جنيه شهريًا
  • الخامسة 7250 جنيهًا شهريًا
  • السادسة 7000 جنيه شهريًا

يأتي هذا الجدول كمرجع رسمي للعاملين لمتابعة قيمة رواتبهم الشهرية الجديدة، ويعكس الجهود الحكومية لتحقيق عدالة في توزيع الأجور بما يتناسب مع المؤهلات والخبرات الوظيفية.

موازنة الأجور والتعيينات الجديدة في الصحة والتعليم

خصصت وزارة المالية مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور ضمن موازنة 2025/2026، مع معدل نمو سنوي يبلغ 18.1%. 

كما تم رصد مخصصات مالية كافية لتعيين أعداد كبيرة من العاملين الجدد في مجالي الصحة والتعليم، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الضغوط على القطاعات الحيوية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة الدولة لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء الوظيفي ومستوى الخدمة المقدمة في المؤسسات الحكومية.

رفع الحد الأدنى للأجور 

تعد الزيادة في الحد الأدنى للأجور خطوة هامة لمواجهة الزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، مما يعزز من القوة الشرائية للعاملين ويحفز الطلب المحلي.

كما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين رفع أجور الموظفين ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يتم العمل على توفير بيئة عمل مستقرة تشجع على الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.

أماكن صرف المرتبات

أعلنت وزارة المالية أن صرف المرتبات يتم عبر قنوات رسمية تشمل فروع البنوك العامة والخاصة، مكاتب البريد ، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهل عملية الصرف ويضمن وصول المرتبات بشكل آمن وفي المواعيد المحددة.

صرف مرتبات أغسطس موعد صرف مرتبات أغسطس مرتبات أغسطس 2025 مرتبات شهر أغسطس تطبيق الزيادة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

ترشيحاتنا

مروان حمدي

تفاصيل جراحة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وموعد عودته للمشاركة

وسام ابو علي

لقطات من استقبال جماهير كولومبوس كرو الأمريكي لـ وسام أبوعلي.. شاهد

اسماعيل عز الدين

رقم قياسي أفريقي لإسماعيل عز الدين لاعب منتخب الشباب للقوس والسهم

بالصور

رخيصة الثمن وفوائدها مذهلة.. نبتة تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان

نبتة رخيصة الثمن بفوائد مذهلة.. تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان
نبتة رخيصة الثمن بفوائد مذهلة.. تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان
نبتة رخيصة الثمن بفوائد مذهلة.. تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

فيديو

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد