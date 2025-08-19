قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
ماكرون: إذا فشلت المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا سيتعيّن تشديد العقوبات
دار الإفتاء ترد على فتوى شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
أخبار البلد

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

رشا عوني

أيام قليلة وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أغسطس2025 لموظفي الحكومة والعاملين بالقطاع الإداري بالدولة، حيث تزايدت عمليات البحث مؤخراً عن موعد صرف مرتبات أغسطس وجدول مرتبات الحكومة بعد الزيادة الرسمية. 

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس2025

ووفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية، تنطلق عملية صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس 2025، عبر مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أماكن صرف مرتبات أغسطس2025

ستتاح المرتبات للموظفين والعاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق مواعيد محددة داخل منظومة الصرف الإلكتروني.

 كما يمكن الحصول على المرتبات من فروع البنوك المختلفة، وفروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، مما يضمن سهولة الوصول للأموال دون تعطيل سير العمل.

موعد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر

- مرتبات أغسطس 2025: من الأحد 24 حتى الخميس 28 أغسطس.

- مرتبات سبتمبر 2025: من الأربعاء 24 حتى الثلاثاء 30 سبتمبر.

رفع الحد الأدنى للاجور 2025

في يوليو الماضي، شرعت الدولة في تنفيذ زيادات شاملة على الحد الأدنى للأجور، تراوحت قيمتها بين 1,100 و1,600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية. وشملت الحزمة الجديدة عدة مزايا، منها العلاوة الدورية والعلاوة المقطوعة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من آثار التضخم وتعزيز الدعم الاقتصادي للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

جدول مرتبات الحكومة بعد الزيادة

  • الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8،700 جنيه إلى 10،300 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: من 7،200 جنيه إلى 8،500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: من 6،700 جنيه إلى 8،000 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: من 6،200 جنيه إلى 7،300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.
  • الدرجة السادسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.
     


 

