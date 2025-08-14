الصرف خلال أيام .. جدول مرتبات أغسطس2025 بعد الزيادة

يترقب الموظفون موعد صرف مرتبات أغسطس2025 خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تطبيق زيادة المرتبات رسمياً ورفع الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس2025

ووفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية، تنطلق عملية صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس 2025، عبر مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أماكن صرف مرتبات أغسطس2025

ستتاح المرتبات للموظفين والعاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق مواعيد محددة داخل منظومة الصرف الإلكتروني.

كما يمكن الحصول على المرتبات من فروع البنوك المختلفة، وفروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، مما يضمن سهولة الوصول للأموال دون تعطيل سير العمل.

نستعرض جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق زيادة المرتبات 2025، وفقًا لأحدث التعديلات الحكومية، والتي جاءت كالتالي:

الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8،700 جنيه إلى 10،300 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 7،200 جنيه إلى 8،500 جنيه.

الدرجة الثالثة: من 6،700 جنيه إلى 8،000 جنيه.

الدرجة الرابعة: من 6،200 جنيه إلى 7،300 جنيه.

الدرجة الخامسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.

الدرجة السادسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.



مواعيد صرف المرتبات 2025

حددت وزارة المالية، مواعيد صرف المرتبات 2025، وبحسب الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025، جاءت كالتالي:

- مرتبات أغسطس 2025: من الأحد 24 حتى الخميس 28 أغسطس.

- مرتبات سبتمبر 2025: من الأربعاء 24 حتى الثلاثاء 30 سبتمبر.