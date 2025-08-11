موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة الرسمية

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة رسمياً ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة.

وينتظر الموظفون موعد صرف مرتبات أغسطس ٢٠٢٥ ، وحساب قيمة زيادة المرتبات للشهر الثاني على التوالي بعد إقرار زيادة المرتبات في يوليو الماضي .

جدول زيادة المرتبات 2025

وفقاً لـ وزارة المالية، تتراوح قيمة الزيادة في مرتبات شهر يوليو 2025 ما بين 1100 جنيه و1600 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لاختلاف الدرجة الوظيفية لكل موظف.

مرتبات أغسطس2025 بعد الزيادة

السادسة والخامسة 7100 جنيه الرابعة 7300 جنيه الثالثة 8000 جنيه الثانية 8500 جنيه الأولى 9800 جنيه مدير عام 10300 جنيه الدرجة العالية 11800 جنيه الدرجة الممتازة 13800 جنيه

تبدأ عمليات صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين في الحكومة اعتبارًا من يوم الأحد 24 أغسطس الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك وفروع البريد المصري، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.





مواعيد صرف المرتبات 2025

حددت وزارة المالية، مواعيد صرف المرتبات 2025، وبحسب الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025، جاءت كالتالي:

- مرتبات أغسطس 2025: من الأحد 24 حتى الخميس 28 أغسطس.

- مرتبات سبتمبر 2025: من الأربعاء 24 حتى الثلاثاء 30 سبتمبر.

أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

وبحسب وزارة المالية ، سيتم صرف مرتبات أغسطس 2025 عبر ماكينات الصراف الآلي، والبنوك، وفروع البريد المصري، ضمن المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.