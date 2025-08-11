قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
جيش الاحتلال: إصابة جندي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
أخبار البلد

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة الرسمية

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥
موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة رسمياً ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة. 

وينتظر الموظفون موعد صرف مرتبات أغسطس ٢٠٢٥ ، وحساب قيمة زيادة المرتبات للشهر الثاني على التوالي بعد إقرار زيادة المرتبات في يوليو الماضي . 

جدول زيادة المرتبات 2025

وفقاً لـ وزارة المالية، تتراوح قيمة الزيادة في مرتبات شهر يوليو 2025 ما بين 1100 جنيه و1600 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لاختلاف الدرجة الوظيفية لكل موظف.

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥


مرتبات أغسطس2025 بعد الزيادة

السادسة والخامسة7100 جنيه
الرابعة7300 جنيه
الثالثة8000 جنيه
الثانية8500 جنيه
الأولى9800 جنيه
مدير عام10300 جنيه
الدرجة العالية11800 جنيه
الدرجة الممتازة13800 جنيه
مرتبات اغسطس 

موعد صرف مرتبات أغسطس ٢٠٢٥

تبدأ عمليات صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين في الحكومة اعتبارًا من يوم الأحد 24 أغسطس الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك وفروع البريد المصري، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.



مواعيد صرف المرتبات 2025

حددت وزارة المالية، مواعيد صرف المرتبات 2025، وبحسب الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025، جاءت كالتالي:

- مرتبات أغسطس 2025: من الأحد 24 حتى الخميس 28 أغسطس.

- مرتبات سبتمبر 2025: من الأربعاء 24 حتى الثلاثاء 30 سبتمبر.

أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

وبحسب وزارة المالية ، سيتم صرف مرتبات أغسطس 2025  عبر ماكينات الصراف الآلي، والبنوك، وفروع البريد المصري، ضمن المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة. 

تحذير من خطورة وضع البيض بهذا المكان بالثلاجة

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

عمرها 32 عامًا.. أسرع سيارة سيدان من أودي تطيح بالسيارات الحديثة

بالبوركيني .. آيتن عامر بإطلالة صيفية | شاهد

