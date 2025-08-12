قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القضايا الإقليمية على الطاولة.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية منفتحة على حلول مبتكرة بشأن تقديم المساعدات لغزة
القبة الحرارية تضرب مصر وغليان خلال 72 ساعة | ما القصة؟
تبادل خبرات وتصدير أدوية وتطوير مستشفى هيليوبوليس.. تعاون صحي مرتقب بين مصر والسويد ولاتفيا
الأرصاد: درجات الحرارة تصل إلى 47 جنوبًا.. وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس
إيه اللي حصل في طريق أسيوط الصحراوي؟ تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي
قمة أمريكية روسية مرتقبة في ألاسكا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
قبل إعلان النتيجة .. ضوابط الإعلان عن الفائزين بانتخابات الشيوخ وهذه شروط الإعادة
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
أخبار البلد

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025.. احسب قبضك بعد الزيادة

رشا عوني

ازدادت معدلات البحث مؤخراً عن موعد صرف مرتبات أغسطس2025، وذلك بعد تطبيق زيادة المرتبات رسمياً في يوليو الشهر الماضي، و رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى7 ألاف جنيه . 

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس2025

ووفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية، تنطلق عملية صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس 2025، عبر مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

رفع الحد الأدنى للأجور2025


أوضح وزير المالية أن الزيادة الأخيرة في الأجور تُعد من أكبر الزيادات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، إذ تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، فيما تم منح أقل درجة وظيفية زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري. 

وشملت الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى للعلاوة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا.

مواعيد صرف المرتبات 2025

حددت وزارة المالية، مواعيد صرف المرتبات 2025، وبحسب الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025، جاءت كالتالي:

- مرتبات أغسطس 2025: من الأحد 24 حتى الخميس 28 أغسطس.

- مرتبات سبتمبر 2025: من الأربعاء 24 حتى الثلاثاء 30 سبتمبر.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد آخر زيادة

 

نستعرض جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق زيادة المرتبات 2025، وفقًا لأحدث التعديلات الحكومية، والتي جاءت كالتالي:

  • الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8،700 جنيه إلى 10،300 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: من 7،200 جنيه إلى 8،500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: من 6،700 جنيه إلى 8،000 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: من 6،200 جنيه إلى 7،300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.
  • الدرجة السادسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.
