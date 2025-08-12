موعد صرف مرتبات أغسطس 2025.. احسب قبضك بعد الزيادة

ازدادت معدلات البحث مؤخراً عن موعد صرف مرتبات أغسطس2025، وذلك بعد تطبيق زيادة المرتبات رسمياً في يوليو الشهر الماضي، و رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى7 ألاف جنيه .

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس2025

ووفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية، تنطلق عملية صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس 2025، عبر مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

موعد صرف مرتبات اغسطس

رفع الحد الأدنى للأجور2025



أوضح وزير المالية أن الزيادة الأخيرة في الأجور تُعد من أكبر الزيادات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، إذ تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، فيما تم منح أقل درجة وظيفية زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري.

وشملت الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى للعلاوة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا.

وزير المالية

مواعيد صرف المرتبات 2025

حددت وزارة المالية، مواعيد صرف المرتبات 2025، وبحسب الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025، جاءت كالتالي:

- مرتبات أغسطس 2025: من الأحد 24 حتى الخميس 28 أغسطس.

- مرتبات سبتمبر 2025: من الأربعاء 24 حتى الثلاثاء 30 سبتمبر.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد آخر زيادة

نستعرض جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق زيادة المرتبات 2025، وفقًا لأحدث التعديلات الحكومية، والتي جاءت كالتالي: