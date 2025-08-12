مرتبات أغسطس .. زيادات تاريخية ترفع الحد الأدنى للأجور

في إطار تنفيذ القرارات الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، تتجه الأنظار هذا الشهر نحو موعد صرف مرتبات أغسطس 2025، خاصة بعد الزيادة التي تم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوليو الماضي.

ويأتي ذلك في ظل تصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، التي أكد فيها رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات وحوافز إضافية، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم القوى العاملة وتحسين أوضاعها المادية.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025:

يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالدولة يوم 24 أغسطس الجاري، على أن تكون المرتبات متاحة للصرف عبر ماكينات الصراف الآلي "ATM" والمنافذ المعتمدة وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

اعتبارًا من يوليو الماضي، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة الحد الأدنى للدرجة الوظيفية الأقل بقيمة 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري.

جدول مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجر (جنيه) الدرجة السادسة 7000 الدرجة الخامسة 7250 الدرجة الرابعة 7500 الدرجة الثالثة 7750 الدرجة الثانية 8000 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8500 مدير عام أو ما يعادلها 10250 الدرجة العالية أو ما يعادلها 11250 الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 13500

أماكن صرف المرتبات:

فروع البنوك.

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات.

تفاصيل الزيادة الأخيرة:

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

حافز إضافي بقيمة 600 إلى 700 جنيه شهريًا.

تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%.

توفير مخصصات لتعيينات جديدة في مجالي الصحة والتعليم لضمان جودة الخدمات المقدمة.

تواصل الدولة جهودها الحثيثة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استقرارهم المعيشي، من خلال تنفيذ سلسلة من القرارات الإصلاحية التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتأتي هذه الخطوات في سياق رؤية شاملة تهدف إلى توفير حياة كريمة، وتحقيق التوازن بين الأجور ومستوى الأسعار، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، بما يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في العنصر البشري كركيزة للتنمية المستدامة.

