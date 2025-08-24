دينا أبو الخير: الصدقة أحد أوجه التكافل الاجتماعي

ردت الداعية دينا أبو الخير، على سؤال تقول صاحبته أنها وزوجها يقومان منذ فترة طويلة بـ التصدق بملبغ ثابت شهريا لبعض الأسر، لكن زوجها تعرض لخسارة كبيرة في عمله ولم يعودا قادرين على الالتزام بالصدقة.

وقالت الداعية دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد، إن الصدقة أمر جميل لأنها وجه من أوجه التكافل الاجتماعي.

توقف الإنسان عن الصدقة

ولفتت إلى أننا نحتاج في هذا الزمان أن يستشعر الإنسان حاجة أخيه ويرى أحدكم الأقارب والجيران والمحيطين به ويرى إذا كان أحدهم يحتاج صدقة ويبادر بتقديمها لهم.

وأكدت أنه من الممكن أن يتوقف الإنسان عن الصدقة لأنها صدقة وليست زكاة التي هي واجبة على كل من قدر على أمر الزكاة، موضحة أن الصدقة أمر مستحب وليس واجب وليست فرض وفيه سعة.

