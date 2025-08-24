قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
إيلون ماسك يعلن إتاحة كود نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 2.5 بشكل مفتوح المصدر
شاهد.. حزن وسام أبوعلي بعد الهزيمة في أول مباراة له مع كولومبوس الأمريكي
نجم الزمالك السابق يكشف تفاصيل معاناته بعد وفاة ابنه وكلمات والده المؤلمة
لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول.. إعلامية تشرح المعادلة الصعبة|فيديو
رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد
هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة؟.. اعرف الموقف الشرعي
تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا
شيكابالا: خوان ألفينا لاعب قوي وأليو ديانج محبوب.. وبن رمضان «كوالتي ثقيل»
خبير تغذية يُحذّر من أمر خطير بشأن الصبار |فيديو
الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة؟.. اعرف الموقف الشرعي

الصدقة
الصدقة

الصدقة من صور الإنفاق التي حث عليها الإسلام، وجعلها من الأعمال التي يُثاب الإنسان عليها، وهي مقبولة شرعًا سواء كان على المتصدق دَيْنًا أم لا، بشرط أن تؤدى بإخلاص، وتستوفي شروط القبول.

 وقد ورد في السُّنَّة أن الإنسان يكون “في ظِلّ صَدَقَتِه يوم القيامة”، دلالةً على فضلها العظيم.

وفي سياقٍ متصل، ورد سؤال حول مشروعية الكذب لإخفاء الصدقة، فأكد العلماء أنه لا يجوز شرعًا الكذب لأي سبب كان، إلا في حالات استثنائية ضيقها الشرع، مثل إنقاذ نفس من الهلاك، أو خداع العدو، أو الإصلاح بين الزوجين، أما في غير هذه الحالات، فالكذب محرم.

وجاء هذا التوضيح، ردًّا على سؤال أحد الأشخاص، قال فيه: "تصدقت بمبلغ صغير، وأردت إخفاء ذلك على من يجمع التبرعات لعدم وجود صندوق بالمسجد، فادعيت أني عثرت على المال، وطلبت منه وضعه في مصاريف المسجد إن لم يُعرف صاحبه، فهل هذا جائز؟".

وقد قال العلماء إن هذا التصرف يُعد كذبة شرعية لا تجوز، حتى وإن كانت النية طيبة، مشيرين إلى أن فضل الصدقة لا يُقاس بكبر المبلغ، بل بصدق النية، فقد قال النبي ﷺ: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"، ونصحوا السائل بالتوبة والاستغفار، مؤكدين أن صدقته مقبولة بإذن الله.

المال المشتبه في مصدره هل تُقبل منه الصدقة؟

من جانب آخر، أجاب الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، عن سؤال بشأن قبول الصدقة من مال يُشتبه في كونه غير حلال، موضحًا أن الشبهة لا تعني الجزم بالتحريم، فقد يكون مصدر المال غير مؤكد أو يثير الريبة دون يقين.

وقال إن مثل هذه المسائل مردّها إلى الله- تعالى-، وهو وحده من يُحاسب على النيات، مستشهدًا بحالات واقعية مثل موائد الرحمن التي يُقيمها بعض التجار، والتي يجوز للناس الأكل منها، حتى وإن كانت تحوم شبهات حول مصادر أموالهم، لأن الحكم في الظاهر والله يتولى السرائر.

هل يشترط أن تكون خالصة دون أهداف دنيوية؟

وفي إطار الحديث عن النية، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الأصل في الصدقة أن تكون سرًّا وخالصة لوجه الله- تعالى-، لكن قد يُستحب الإعلان عنها في حالة واحدة، وهي إذا كان الغرض منها تشجيع الآخرين على التصدق ونشر الخير، لا التفاخر أو طلب السمعة.

وأضاف أن الصدقة الجارية من أعظم القُربات التي تبقى آثارها بعد موت الإنسان، موضحًا أنها من الأعمال التي لا ينقطع بها الأجر، وفقًا لحديث النبي ﷺ: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

الصدقة عن الميت وأولويتها للأقارب

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الصدقة عن المتوفى مشروعة ويصل ثوابها إليه، ويجوز إخراجها لأي مستحق، سواء كان من الأقارب أو غيرهم، بشرط ألا يكون من تجب نفقته على المتصدق.

وضربت اللجنة مثالًا بسائل أراد التصدق عن والده المتوفى لصالح أخته المتزوجة وذات الحاجة، فأجابت بأنه لا مانع شرعي من ذلك، بل هي صدقة وصلة رحم في آنٍ واحد.

الصدقة الإنفاق الصدقة عن الميت نية الصدقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

سما المصري تدخل مكتب المطعني بعد عرض 50 ألف جنيه.. جد ولا تريند؟

سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟

ضحايا حادث الاسكندرية

ننشر الصور الأولى لضحايا سوهاج في"رحلة الموت" بالإسكندرية

الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | الرابط والموعد

الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد

شعار النيابة العامة

تأكيدا للقيم الدينية والإنسانية.. النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات

المتهم

قالب الدنيا على فيسبوك.. حقيقة فيديو لشخص ادعى معرفته بتجار الآثار والعملة

ترشيحاتنا

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

بالصور

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فيديو

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد