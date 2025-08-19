أعمال إنسانية لها ثواب وأجر الصدقة.. تعرف عليها

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أعمال إنسانية نافعة للمسلم ويكتب له بها أجر الصدقة، تزامنا مع يوم العمل الإنساني.

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بما ورد عن رسول الله أنه قال "تبسمك في وجه أخيك صدقة" فطلاقة الوجه والتبسم وإظهار انشراح الصدر عند اللقاء، من أعمال الخير التي تؤلف القلوب ويؤجر عليها المسلم.

كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجه الصدقة، فإرشاد الآخرين إلى فعل كل جميل والأخذ بأيديهم ومعاونتهم على ترك القبيح من التصرفات والأفعال عمل إنساني عظيم عده رسول الله من الصدقات.

كما أن إرشاد المسلم، الرجل في أرض الضلال له به صدقة، فدلالة التائه الذي ضل علامة الطريق وإرشاده للوصول إلى وجهته من فضائل الأعمال التي يثاب عليها المسلم.

وأوضح مركز الأزهر، أن مساعدة ضعيف البصر على قضاء حوائجه من صنائع المعروف التي ينال بها المسلم أجر الصدقة.

وأضاف مركز الأزهر، أن من هذه الأعمال الإنسانية النافعة، هي إماطة الأذى عن الطريق وإزالة الحجر والشوك والعظم منه من الصدقات، فإصلاح طريق المارة وتنحية كل ما يعوقهم حتى الشوكة، أعمال إنسانية يكافأ عليها المسلم بالثواب.

وتابع: كما أن إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة" فسقي الماء بكل صورة من أفضل أنواع الصدقات وأن تعطي أخيك شربة ماء لك بها صدقة".