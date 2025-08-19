مجلس حكماء المسلمين يدعو إلى تعزيز التضامن الإنساني وحماية العاملين في المجال الإغاثي

دعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى تكثيف الجهود الدوليَّة لمواجهة الأزمات الإنسانيَّة المتزايدة في مختلف أنحاء العالم، التي يعاني بسببها ملايين المدنيين من فقدان مقومات الحياة الأساسية من غذاء وماء ودواء، نتيجة الحروب والصراعات والكوارث الطبيعيَّة وتغير المناخ.

ويؤكِّد مجلس حكماء المسلمين، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق التاسع عشر من أغسطس، أن تقديم العون والمساعدة للمنكوبين واللاجئين والنازحين والمشردين هو من أسمى القيم التي حثت عليها جميع الأديان السماوية، وفي مقدمتها الإسلام الذي جعل الرحمة والتكافل أساسًا للتعامل بين البشر، مشدِّدًا على أهمية صون كرامة الإنسان وإعادة الأمل للملايين من الأبرياء الذين فقدوا الأمن والمأوى.

كما يشدِّد المجلس على ضرورة توفير الحماية اللَّازمة للعاملين في المجال الإنساني والإغاثي، ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرَّضون لها أثناء أداء مهامهم النبيلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والتضامن لحماية أرواحهم ودعم جهودهم.

ويواصل مجلس حكماء المسلمين جهوده في نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، وتأكيد أهمية التكافل الإنساني والاجتماعي، وهو ما نصَّت عليه "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، في أبوظبي عام 2019، والتي أرست دعائم عالم أكثر عدلًا ورحمة وإنصافًا.