مجاعة غزة.. أول إعلان رسمي من جهة عالمية موثوقة يؤكد ما حذّر منه العالم
الترقب يخيم على سوق الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
بالبطاقة كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
آداب اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. تعرف عليها واغرسها فيهم
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات
22 دولة يعربون عن قلق بالغ من خطة إسرائيلية لبناء مستوطنات في المنطقة E1
استعراض قوة .. إيران تبدأ مناورات صاروخية واسعة وتصعيد مفتوح مع إسرائيل
تحذير شديد ونصائح للمواطنين.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع
واتساب يشن أكبر حملة حظر في 2025.. إغلاق 6.8 مليون حساب خلال 6 أشهر| القصة الكاملة
عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة
هل توقف العمل في مشروع ستاد الأهلي؟..شركة القلعة الحمراء تكشف التفاصيل
بالبطاقة كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عم مساعدات تكافل وكرامة من خلال الدخول على رابط الاستعلام على الانترنت وفى السطور التالية نوضح الطريقة .

ويستهدف برنامج تكافل وكرامة المواطنين غير القادرين وليس لهم دخل ثابت ، حيث يتم صرف مساعدات شهرية لهم بعد التأكد من استيفاء الشروط المحددة، وفقا لآليات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقاتهم ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

(https://www.moss.gov.eg)

وللاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة ثم الضغط على زر "استعلام" 

تظهر النتيجة وتتضمن:

اسم المواطن

نوع البطاقة (تكافل أو كرامة)

حالة البطاقة (سارية – موقوفة – مجمدة)

سبب الإيقاف أو التجميد إن وجد

بيانات الإدارة الاجتماعية والمحافظة التابع لها

قيمة المبلغ المستحق

شروط الحصول على مساعدات تكافل وكرامة

حددت الوزارة عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المعاش، وهي:

أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو مصابا بمرض مزمن مثبت بتقرير من القومسيون الطبي

ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عاما بالنسبة لمعاش كرامة

ألا يكون المتقدم أو زوجته يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه

وجود أبناء في المرحلة التعليمية (من 6 إلى 18 عاما) بنسبة حضور لا تقل عن 80%

عدم امتلاك وسيلة نقل حديثة أو أرض زراعية تتجاوز نصف فدان

عدم امتلاك عقارات بغرض الاستثمار أو أكثر من محل تجاري

ألا يتلقى المتقدم تحويلات مالية من الخارج

ألا يكون للأبناء الملتحقين بالمدارس مصروفات تتجاوز 2000 جنيه سنويا

المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج

عند التقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة، يجب إرفاق المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

صور شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر (حسب الحالة)

صورة بطاقة التموين إن وجدت

قيد مدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عاما

قيد جامعي للطلاب في التعليم العالي

كود الإعاقة من اللجنة الطبية المختصة في حالة وجود إعاقة

صورة شهادة السجن في حالة حبس أحد الأبوين

إقرار وصاية في حالة وجود أيتام

ملء استمارة التقديم والتأكد من صحة البيانات المدرجة.

