محافظات

أخبار قنا: افتتاح مبنى مديرية التموين.. ومصرع شاب دهســه قطار على مزلقان بأبوتشت.. وإطلاق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية وتطبيق الحوكمة الإلكترونية

مديرية تموين قنا
مديرية تموين قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مصرع شاب دهسه قطار أثناء محاولة العبور بتروسيكل على مزلقان سكة حديد بمركز أبوتشت، والمحافظ يشارك في المنتدى الدولي السادس للعواصم القديمة بلويانغ الصينية، ويفتتح مبنى مديرية التموين بعد أعمال التطوير، جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية وتطبيق الحوكمة الإلكترونية، ووكيل وزارة التربية والتعليم يحيل تجاوزات مدارس بمركزي أبوتشت وقنا للشئون القانونية.

 

مصرع شاب أسفل عجلات قطار على مزلقان سكة حديد بقنا
 

لقى شاب مصرعه على مزلقان بنطاق مركز أبوتشت شمال قنا أثناء محاولته العبور بتروسيكل للجانب الآخر من شريط السكة الحديد.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد.
وتبين أن الشاب حاول العبور بالتروسيكل من مزلقان سكة حديد بأبوتشت، أثناء قدوم القطار، ما أدى لاصطدامه بالقطار وتهشم التروسيكل بالكامل ومصرع الشاب فى الحال.
 

محافظ قنا يشارك في المنتدى الدولي السادس للعواصم القديمة بلويانغ الصينية


 

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات المنتدى الدولي السادس للعواصم القديمة، الذي استضافته مدينة لويانغ بمقاطعة خنان في جمهورية الصين الشعبية، تحت شعار «من التراث الغني إلى مستقبل واعد ومستدام»، بمشاركة ممثلين عن عدد من العواصم والمدن التاريخية حول العالم، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين في مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على التراث.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الهام الذي يعزز التعاون بين العواصم القديمة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصين، واللتين أسهمتا عبر العصور في إثراء الحضارة الإنسانية.
 

جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية وتطبيق الحوكمة الإلكترونية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن بدء تنفيذ المشروع الشامل لتطوير المدن الجامعية بالجامعة، والذي يأتي في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي وتطبيق نظم الحوكمة الإلكترونية في مختلف القطاعات الخدمية والإدارية.
 

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن المشروع يتضمن تطويرًا متكاملًا للبنية التحتية بالمدن الجامعية، يشمل أعمال الصيانة والإصلاح وتركيب أعمدة وكشافات الإضاءة الجديدة، وتهذيب المساحات الخضراء والمزروعات، وتنفيذ أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات والممرات الداخلية، بما يضمن بيئة آمنة ومريحة ومظهرًا حضاريًا لائقًا بطلاب الجامعة.

بعد أعمال التطوير.. محافظ قنا يفتتح مبنى مديرية التموين

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة له، وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بالبنية التحتية للمنشآت الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنا مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

و أوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن أعمال التطوير تم تمويلها بالكامل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفذتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و780 ألف جنيه.
 

خلال جولة مفاجئة.. إحالة تجاوزات مدارس بمركزي أبوتشت وقنا للشئون القانونية

أسفرت متابعة ميدانية أجراها هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، صباح اليوم، على مدارس إدارتي أبوتشت وقنا، عن إحالة بعض التجاوزات والوقائع للشئون القانونية والمتابعة لاتخاذ ما يلزم حيالها وعدم تكرارها للعمل على انتظام اليوم الدراسي بالمدارس.

و تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدارس العليمات الإعدادية ووحدة أبوشوشة المجمعة الإبتدائية المشتركة التابعتين لإدارة أبوتشت التعليمية، ومدارس الطويرات الصناعية بنين والمنيرة الرسمية لغات وأم القرى الإعدادية بنات والثورة الإبتدائية وأم القرى الثانوية وعمر بن العاص الإعدادية بقرية المنيرة والتابعين لإدارة قنا التعليمية.

