خلال جولة مفاجئة.. إحالة تجاوزات مدارس بمركزي أبوتشت وقنا للشئون القانونية

أسفرت متابعة ميدانية أجراها هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، صباح اليوم، على مدارس إدارتي أبوتشت وقنا، عن إحالة بعض التجاوزات والوقائع للشئون القانونية والمتابعة لاتخاذ ما يلزم حيالها وعدم تكرارها للعمل على انتظام اليوم الدراسي بالمدارس.

و تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدارس العليمات الإعدادية ووحدة أبوشوشة المجمعة الإبتدائية المشتركة التابعتين لإدارة أبوتشت التعليمية، ومدارس الطويرات الصناعية بنين والمنيرة الرسمية لغات وأم القرى الإعدادية بنات والثورة الإبتدائية وأم القرى الثانوية وعمر بن العاص الإعدادية بقرية المنيرة والتابعين لإدارة قنا التعليمية.

وأوضح الصابر، أهمية إحكام إغلاق الأبواب و تحديد مدة زمنية لمقابلة أولياء الأمور داخل كل مدرسة لأحكام السيطرة على نظام المدرسة و طمأنة الأهالي أن التلاميذ مسئوليتهم، منوهاً إلى تطبيق الإشراف على السلالم والطرقات والفناء بشكل دائم و كذلك عدم تكليف أي من الطلاب بمهام التعامل مع باب المدرسة ودفتر الأمن وعدم السماح بدخول الدراجات النارية أو ما يناظرها إلى المدرسة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، من داخل فصول المدارس مستويات الطلاب في القراءة والكتابة، لافتاً إلى وجوب تطبيق البرامج العلاجية للمستحق منهم دون أي تكاسل خلال الفصل الدراسي الحالى وذلك تحت متابعة شخصية من موجه المدرسة لتحسين مستوى التلاميذ و مساعدتهم، بينما راجع تسجيل غياب التلاميذ في سجلات المدارس و تصويب المعلمين للتقييمات في المعطاة وتحرير الدرجات بقيم معبرة واقعياً دون محاباة.

وتأكد الصابر، من استلام كل الكتب الواردة إلى مخازن الإدارة، وإعلان الجداول وقوائم الفصول وكذلك شغل جميع الحصص وتدريس مختلف المواد بعد منح الفرصة لمديري المدارس في اختيار من تنطبق عليه الشروط العمل بالحصة واكتمال منظومة التعلم المتميز من خلال معلم مجتهد وطالب واع و مدرك لواجباته و بيئة تعلم داعمة، اتساقا مع توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم وتكليفات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

