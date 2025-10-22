بمسقط رأسه بأسيوط.. تشييع جنازة شاب انهار عليه بئر بمنطقة صحراوية أثناء الحفر بالمنيا

بعد عدة أيام من تغيبه، تم استخراج جثمان الشاب عبد الوهاب م. ع، 32 سنة، الذي انهار عليه بئر أثناء عملية الحفر في منطقة صحراوية بالظهير الصحراوي الغربي بنطاق محافظة المنيا.

وشيّع أهالي مركز ديروط بمحافظة أسيوط جثمان الشاب وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار أسرته وأقاربه، حيث أدّوا صلاة الجنازة عليه، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وقال أهالي القرية إن القصة بدأت منذ عدة أيام، عندما توجه الشاب عبد الوهاب إلى العمل في الظهير الصحراوي بالمنيا كعامل باليومية يقوم بأعمال الحفر، وفجأة انقطعت أخباره وفقدت الأسرة الاتصال به.

وأضاف عدد من الأهالي أن أسرته ظلت تنتظر عودته طوال اليوم، لكنه لم يرجع، فتوجه أقاربه للبحث عنه ومعرفة سبب اختفائه، إلا أن الرد كان صادمًا، إذ أُغلق هاتفه ولم يتمكن أحد من التواصل معه.

وتابعوا أنهم تلقوا لاحقًا اتصالًا من أحد الأشخاص أبلغهم بأن عبد الوهاب توفي داخل بئر صحراوي، وعلى الفور حرر شقيقه الأصغر محضرًا بمركز الشرطة يفيد بتغيب شقيقه. وتبيّن من التحريات أن الشاب لقي مصرعه خلال عمله بأحد الآبار إثر انهياره عليه.

تم انتشال الجثمان بعد عدة أيام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثمان.