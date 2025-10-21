قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ المنيا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان المشروعات التنموية بالعدوة وشرق النيل

نائب محافظ المنيا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان المشروعات التنموية بالعدوة وشرق النيل
نائب محافظ المنيا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان المشروعات التنموية بالعدوة وشرق النيل
أ ش أ

 أجرى الدكتور محمد أبوزيد،نائب محافظ المنيا، نائبا عن المحافظ عماد كدواني، جولة ميدانية رافقه خلالها اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والوفد المرافق له، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة على أرض عروس الصعيد، وتعزيز التعاون مع هيئة تنمية الصعيد لدفع عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة.


وذكر بيان للمحافظة أن نائب المحافظ ورئيس الهيئة تفقدا مصنع تجفيف البصل بقرية "الجهاد" بمركز العدوة، المقام على مساحة 2400 متر مربع، ويُعد من المشروعات الواعدة في مجال التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية.


كما شملت الجولة مجمع الصناعات الحرفية بقرية "القايات" بمركز العدوة، المقام على مساحة 2600 متر مربع، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.


وتابع الجانبان كذلك زيارة مجمع الذكاء المكاني بأبوفليو شرق النيل بمدينة المنيا، حيث استعرض الدكتور محمد أبو زيد أهم الأجهزة والأنظمة الحديثة المستخدمة في أعمال الرفع المساحي ورسم الخرائط الرقمية التي تخدم مجالات التخطيط العمراني والتنمية بالمحافظة.

الدكتور محمد أبوزيدنائب محافظ المنيا المحافظ عماد كدواني جولة ميدانية اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية بالمحافظة دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

