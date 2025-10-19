محافظ المنيا: منظومة متكاملة للتواصل مع المواطنين وفحص الشكاوى عبر الإدارات المختصة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرصه الدائم على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى والرد عليها، من خلال منظومة متكاملة من الإدارات والوحدات المختصة داخل الديوان العام، تشمل: إدارة خدمة المواطنين، وإدارة الرصد والتحليل الإعلامي، ووحدة المتابعة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا .

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو تحقيق سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة تنفيذ الحلول ميدانيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المصالح الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية التواصل الفعّال مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم.

وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تعمل على توحيد قنوات تلقي الشكاوى وربطها إلكترونيًا بما يتيح سرعة المتابعة واتخاذ القرار، لافتًا إلى أن جميع الإدارات المعنية تعمل على مدار الساعة لرصد شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وتحليلها ووضع الحلول العاجلة لها وفقًا لأولويات واحتياجات كل مركز وقرية.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة التفاعل الإيجابي مع ما يُرصد من ملاحظات أو شكاوى عبر مختلف القنوات الرسمية، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع المواطنين ركيزة أساسية لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطن المنياوي.