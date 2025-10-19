قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية
رئيس الوزراء يلتقى مالك أروجلو العالمية لبحث إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا: منظومة متكاملة للتواصل مع المواطنين وفحص الشكاوى عبر الإدارات المختصة

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرصه الدائم على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى والرد عليها، من خلال منظومة متكاملة من الإدارات والوحدات المختصة داخل الديوان العام، تشمل: إدارة خدمة المواطنين، وإدارة الرصد والتحليل الإعلامي، ووحدة المتابعة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا .

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو تحقيق سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة تنفيذ الحلول ميدانيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المصالح الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية التواصل الفعّال مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم.

وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تعمل على توحيد قنوات تلقي الشكاوى وربطها إلكترونيًا بما يتيح سرعة المتابعة واتخاذ القرار، لافتًا إلى أن جميع الإدارات المعنية تعمل على مدار الساعة لرصد شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وتحليلها ووضع الحلول العاجلة لها وفقًا لأولويات واحتياجات كل مركز وقرية.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة التفاعل الإيجابي مع ما يُرصد من ملاحظات أو شكاوى عبر مختلف القنوات الرسمية، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع المواطنين ركيزة أساسية لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطن المنياوي.

المنيا محافظ المنيا شكاوى المواطنين

