محافظات

محافظ المنيا يشدد على تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود لضبط الأسعار

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والسوبرماركت والمحال التجارية والسلاسل الكبرى والمطاعم والمخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لمتابعة حركة تداول السلع وضمان الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المعروض منها، حفاظًا على حقوق المواطنين وردع المخالفين والمتلاعبين بالسلع التموينية أو الاستراتيجية.

وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، ورؤساء الوحدات المحلية، لتحقيق الرقابة الشاملة على الأسواق وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطن أو تؤثر على استقرار السوق المحلي.

حملات تموينية

وفي هذا السياق، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة أسفرت عن تحرير 257 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار خطة المديرية لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم في مجال مجابهة المتلاعبين بالدعم تم ضبط سيارة محملة بـ 1000 لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط 5 شكائر سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة قبل الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 209 مخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، إلى جانب ضبط مخبز يعمل رغم صدور قرار غلق بحقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما في قطاع الأسواق، تم تحرير 42 محضرًا متنوعًا، شملت حيازة وعرض سلع بدون فواتير أو مجهولة المصدر، وضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار أو حمل الشهادات الصحية، حيث تم التحفظ على كميات من الأعلاف والسماد والمنظفات والمشروبات والسلع الغذائية المختلفة.

وفي مجال حماية المستهلك، تم حل 8 شكاوى واستبدال السلع حفاظًا على حقوق المواطنين، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم إصدار فواتير ضريبية.

المنيا مديرية التموين حملات تفتيشية المخابز البلدية والأسواق محطات الوقود

