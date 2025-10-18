محافظ المنيا: لن نتهاون في تطبيق التعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال الركاب

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة فحص وحل شكوى أهالي قرية إدمو التابعة لمركز المنيا، والمتعلقة بعدم التزام بعض السائقين بالتعريفة الرسمية للركوب، مؤكدًا على التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تلاعب في قيمة الأجرة، سواء بخطوط النقل الداخلية أو بين المراكز والقرى.

وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بشكاوى المواطنين وتحرص على الاستجابة الفورية لها، لضمان تحقيق الانضباط في الشارع المنياوي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق التعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال الركاب.

حملات ميدانية

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتكثيف الحملات الميدانية على قرى المركز، لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الرسمية للركوب، حيث تم فحص شكوى أهالي قرية إدمو على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.