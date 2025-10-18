محافظ المنيا: لا توجد حتى الآن أية شكاوى من زيادة الأجرة أو نقص الوقود

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام حركة السير بجميع خطوط المواصلات على مستوى مراكز المحافظة التسع ، ومدى الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب، ومتابعة توافر المواد البترولية بمحطات الوقود، والتأكد من سير العمل بصورة طبيعية دون أية معوقات.

وأوضح المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لم تتلق حتى الآن أية شكاوى تتعلق بزيادة الأجرة أو نقص الوقود، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية المكثفة بجميع المراكز، لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية المعتمدة، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

في هذا السياق، وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية إلى مواصلة تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع إدارات المواقف والمرور والتموين على مواقف السيارات ومحطات الوقود، لمتابعة التزام السائقين بخطوط السير المحددة وعدد الركاب، وعدم السماح بأي زيادات غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات، بما يحقق الانضباط في جميع مواقف السيارات بالمراكز والقرى التابعة للمحافظة.

التعريفة الجديدة

كما أكد اللواء كدواني على أهمية الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة داخل جميع المواقف وعلى السيارات، من خلال ملصقات توضح خطوط السير وقيمة الأجرة الرسمية، بما يسهم في رفع وعي المواطنين وضمان الشفافية الكاملة في التطبيق.