تحرير 272 مخالفة تموينية وضبط سلع مدعمة قبل بيعها في المنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية، مع التأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 272 مخالفة في إطار جهود المديرية المستمرة لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي محاولات للاستغلال أو الجشع.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم ضبط عدد من القضايا في مجالات مختلفة، حيث تم تحرير محاضر لتجميع السلع المدعمة، شملت ضبط 27 شيكارة سماد مدعم مخصصة لوزارة الزراعة قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط 6 شكاير دقيق بلدي مدعم بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تم ضبط 3 محطات وقود تعمل بدون ترخيص، ومصادرة كمية بلغت 600 لتر من المواد البترولية.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 169 مخالفة تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق بعض المخابز بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية الخاصة بالمخبز أو الاحتفاظ بسجل التفتيش، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالنظافة العامة للمخابز وعدم صرف بونات الخبز للمواطنين.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 65 محضرًا تضمنت قضايا غش تجاري وحيازة سلع بدون فواتير أو مجهولة المصدر، من أبرزها ضبط سيارة نقل محملة بـ1080 شيكارة أرز بإجمالي وزن 27 طنًا مجهولة المصدر، إلى جانب التحفظ على كميات كبيرة من السكر والأعلاف والمنظفات والعصائر والسجائر. كما تم ضبط عدد من القضايا الخاصة بحيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بلغت كميتها نحو 70 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية.

وفيما يخص البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع التموينية، فقد تم تحرير 32 مخالفة شملت التصرف في كميات من السلع التموينية وتجميع سلع قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن المقررات التموينية، والغلق بدون عذر مسبق، وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل.