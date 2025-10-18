قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 272 مخالفة تموينية وضبط سلع مدعمة قبل بيعها في المنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية، مع التأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 272 مخالفة في إطار جهود المديرية المستمرة لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي محاولات للاستغلال أو الجشع.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم ضبط عدد من القضايا في مجالات مختلفة، حيث تم تحرير محاضر لتجميع السلع المدعمة، شملت ضبط 27 شيكارة سماد مدعم مخصصة لوزارة الزراعة قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط 6 شكاير دقيق بلدي مدعم بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تم ضبط 3 محطات وقود تعمل بدون ترخيص، ومصادرة كمية بلغت 600 لتر من المواد البترولية.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 169 مخالفة تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق بعض المخابز بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية الخاصة بالمخبز أو الاحتفاظ بسجل التفتيش، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالنظافة العامة للمخابز وعدم صرف بونات الخبز للمواطنين.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 65 محضرًا تضمنت قضايا غش تجاري وحيازة سلع بدون فواتير أو مجهولة المصدر، من أبرزها ضبط سيارة نقل محملة بـ1080 شيكارة أرز بإجمالي وزن 27 طنًا مجهولة المصدر، إلى جانب التحفظ على كميات كبيرة من السكر والأعلاف والمنظفات والعصائر والسجائر. كما تم ضبط عدد من القضايا الخاصة بحيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بلغت كميتها نحو 70 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية.

وفيما يخص البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع التموينية، فقد تم تحرير 32 مخالفة شملت التصرف في كميات من السلع التموينية وتجميع سلع قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن المقررات التموينية، والغلق بدون عذر مسبق، وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

عبير الشرقاوي

خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين بعد تجاهل اسم والدها

آسر ياسين فى الجونة

دينا الشربيني وآسر ياسين في أول ندوات ملتقى سيتي جونة ضمن فعاليات مهرجان الجونة

كاملة أبو ذكري

كاملة أبو ذكري: يوسف شاهين راجل حببنا في السينما

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد