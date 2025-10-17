قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف الركاب

محافظ المنيا خلال الاجتماع
محافظ المنيا خلال الاجتماع
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، من داخل مركز السيطرة بالديوان العام للمحافظة، منظومة العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة على مستوى مراكز المحافظة التسعة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، للاطمئنان على مدى التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة، وضمان تطبيق تعريفة الركوب الجديدة من قبل السائقين.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد أية شكاوى ترد من المواطنين بشأن منظومة الوقود أو النقل، والتعامل الفوري معها، لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو الإضرار بمصالح المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة سير العمل بالمحطات والمواقف للتأكد من توافر الوقود وانتظام حركة النقل، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطنين، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وخصصت محافظة المنيا الأرقام التالية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة:
086-2342200 / 086-2320001

ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب أو نقص المواد البترولية أو أي مشكلات في تقديم الخدمات، مشدداً على أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الخدمات المقدمة لهم.
 

المنيا محافظ المنيا مركز السيطرة

