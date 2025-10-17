السيطرة على حريق في مزرعة ماشية بديرمواس بالمنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل مزرعة للماشية بمركز ديرمواس جنوب المنيا، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن، نشوب حريق داخل مزرعة للماشيه بمركز ديرمواس.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق نفوق عدد من رؤوس الماشية وتم إجراء عملية التبريد، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق