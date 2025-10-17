محافظ المنيا يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات العامة، بدءاً من اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، حيث شملت التعريفة الجديدة خطوط السير الداخلية بين أحياء المدينة، وخطوط الربط بين مراكز المحافظة التسعة، وكذلك الخطوط الإقليمية التي تربط المنيا بالمحافظات المجاورة.

وشدد محافظ المنيا على تكثيف الحملات الرقابية على المواقف لعدم استغلال المواطنين مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات والإعلان عنها بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف.

كما كلف رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالاشتراك مع إدارات التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء والتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية.

