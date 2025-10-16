قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة المنيا يتفقد بدء العمل التجريبي لمعامل كلية طب الأسنان

ايمن رياض

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لمعامل كلية طب الأسنان الجديدة والمتوقع افتتاحها قريباً، في إطار خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تُمكّن الطلاب من ممارسة الجوانب التطبيقية والعملية في مختلف التخصصات العلمية.

رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو هشيمة مصطفى، المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور حامد جاد، عميد كلية طب الأسنان.

شملت الجولة تفقد 12 معاملا جديداً بالكلية علاج الجذور، والاستعاضة، والتيجان والجسور، والباثولوجي، والبيولوجي، والأشعة، ومعامل القياسات، والمزودة بأحدث الأجهزة التعليمية والتفاعلية، إلى جانب شبكة الغازات والمياه المركزية، بما يعزز جودة التدريب العملي والبحث العلمي بالكلية.

واطّلع رئيس الجامعة على التجهيزات الحديثة بالمعامل الجديدة، واستمع إلى شرح من أعضاء هيئة التدريس حول آليات التشغيل، وما تضمه المعامل من أحدث التجهيزات التعليمية والإكلينيكية متعددة الاستخدام والتي تواكب المعايير الدولية في التدريب العملي، حيث تم تزويدها بأجهزة محاكاة متقدمة لتدريب الطلاب على الإجراءات العلاجية بدقة وأمان، وأنظمة ربط إلكترونية لدراسة الحالات السريرية، بالإضافة إلى شبكة غازات مركزية ومخارج هواء مضغوط لخدمة وحدات العمل الإكلينيكي، إلي جانب معامل الأشعة المزودة بتقنيات رقمية حديثة.

كما تحتوي المعامل على منظومات عرض تفاعلية وشاشات ذكية لربط العملية التعليمية بين المعامل والقاعات الدراسية، مما يُسهم في تعزيز مهارات الطلاب في التشخيص والعلاج ومتابعة الحالات الإكلينيكية وتتكامل هذه الإمكانيات مع معامل الباثولوجي والبيولوجي، ومعمل المواد والتعقيم، بما يوفّر بيئة علمية متكاملة للبحث والتطبيق العملي.

