محافظة وجامعة المنيا تقيمان احتفالية كبرى احتفاءً بانتصارات أكتوبر

في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، وتزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ومع توقيع وثيقة اتفاق شاملة بشأن إنهاء الحرب في غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

أقامت جامعة المنيا احتفالية بعنوان "مصر النصر والسلام"، برعاية وحضور الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وعدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، ابتهاجًا بهذين الحدثين اللذين يجسّدان قوة الإرادة المصرية في تحقيق النصر وصناعة السلام.



وأكّد الدكتور عصام فرحات أن احتفالات جامعة المنيا هذا العام تحمل معاني النصر والسلام في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن انتصار أكتوبر لم يكن مجرد معركة استرداد للأرض، بل كان تجسيدًا لروح العزيمة والإصرار المصرية التي ما زالت تُلهم الأجيال جيلاً بعد جيل.

وأضاف رئيس الجامعة أن توقيع اتفاق انهاء الحرب في غزة جاءت لتؤكد من جديد دور مصر التاريخي والمحوري في حفظ السلام وصون الدماء ودعم استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن ما تشهده المنطقة اليوم هو امتداد لنهج مصر الثابت في ترسيخ مبادئ السلام العادل، لتظل مصر دائمًا عنوانًا للقوة والعقل والحكمة في مواجهة الأزمات.

وأعرب اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن سعادته بمشاركة جامعة المنيا في هذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل صوت الحكمة في المنطقة، وأنها بقيادتها الرشيدة تجمع ولا تفرّق، وتبني ولا تهدم، وتؤمن بأن السلام العادل هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

موضحاً إن لحظة توقيع وقف إطلاق النار تمثل انتصارًا لإرادة الشعوب التي تنشد الأمن، وانتصارًا للدبلوماسية المصرية التي أثبتت أن الحوار والعقل يمكن أن يحققا ما تعجز عنه المدافع.