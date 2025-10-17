قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يتابع تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات ووسائل النقل

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، بجولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات ومحطات الوقود بالمحافظة، لمتابعة انتظام العمل وفق التعريفة الجديدة للمواصلات، والاطمئنان على توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالتسعيرة المقررة، وذلك عقب تحريك أسعار الوقود واعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والنقل الداخلي والخارجي وسيارات السرفيس والتاكسي.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ والمهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز المنيا، إلى جانب ممثلي مباحث المرور والتموين، ومدير إدارة المواقف بالمحافظة.

وشدد اللواء كدواني على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المعتمدة، موجهاً بوضع ملصقات واضحة على السيارات والمواقف تتضمن الأسعار المحددة لكل خط سير، مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام، وفرض غرامات مالية وسحب تراخيص المخالفين فوراً.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عبر الأرقام:
📞 086-2342200 / 086-2320001
والخط الساخن لادارة المرور 19735
أو غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب، أو التلاعب بالأسعار، مؤكداً أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى ومتابعتها بشكل لحظي حفاظاً على حقوق المواطنين.
 

