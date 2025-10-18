محافظ المنيا: حملة 100 يوم صحة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 412 ألف مواطن

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة 100 يوم صحة بجميع مدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان وعلى مدار اليوم، وذلك منذ انطلاقها في 15 يوليو الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من 412 ألف و361 مواطن، موضحًا أنها تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين وتحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرات الصحية التي تنفذها الحملة شملت فحص أكثر من 134967 ألف سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وتنفيذ نحو 134038 ألف استبيان للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفحص 62918 ألف مواطن للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، 26343 مواطن من المقبلين على الزواج، إلى جانب فحص أكثر من 33116 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن ضعف السمع، و فحص 15874 آلاف سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، فضلًا عن فحص 2758 طفلًا للأمراض الوراثية، وإجراء الفحوصات الطبية لـ 2347 مواطنًا في إطار مبادرة رعاية كبار السن.