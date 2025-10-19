موقف محرج.. ترامب يترك زيلينسكي في البيت الأبيض لهذا السبب

أحرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارته للبيت الأبيض بحثا عن الدعم العسكري الأمريكي لمواجهة روسيا.

ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية" تقرير عن هذه الزيارة التي تضمنت موقف محرج من الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني، حيث ترك ترامب، زيلينسكي، منتظرا بمفرده في البيت الأبيض، ثم ذهب للاستمتاع بموسيقى بوتشيلي.

وتسبب الموقف المحرج الذي تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يلخص هذا المشهد، وعبر نشطاء التواصل عن آرائهم في هذا الموقف.

وعبر النشطاء أن هذا الموقف يعبر عن تقليل ترامب للرئيس الأوكراني، فقد تركه من أجل الاستمتاع بالموسيقى.