حازم إمام يعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك عبر “إنستجرام”

أعلن حازم إمام استقالته من الجهاز الفني للزمالك عبر “إنستجرام”

حرص حازم إمام، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، أعلن من خلالها تقدمه باستقالته من منصبه في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وقال حازم إمام في رسالته:

> “لا أحد ينتظر مني أي إساءة للنادي لأنها لا تخرج مني أبداً، لأن هذا الكيان الكبير له كل الفضل عليّ.

ثانياً، كل الحكاية أنا مليش دور وده شيء أنا برضيه، لذلك تقدمت باستقالتي وقُبلت بكل احترام.

أنا بتقدم بكل الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب، وكل الشكر لإدارة الكورة في نادي الزمالك، وعلى رأسها مستر جون إدوارد، على الفترة اللي عملت بها داخل أعظم كيان في الشرق الأوسط، وأنا تحت أمر نادي الزمالك في أي مكان وسأظل داعم له في كل مكان، وكل التوفيق لفريق الكورة في الفترة المقبلة.”

وكان حازم إمام قد قدم استقالته رسميًا إلى الكابتن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، وتم قبولها بعد مناقشة بين المدير الرياضي جون إدوارد والمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

ووجهت إدارة الكرة بنادي الزمالك الشكر إلى حازم إمام على الفترة التي قضاها مع الفريق، مشيدةً بجهوده وتعاونه مع الجهاز الفني خلال المرحلة الماضية.

ومن المنتظر أن يعقد الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع المدير الرياضي جون إدوارد خلال الساعات المقبلة، لحسم هوية المدرب الجديد المنضم للجهاز المعاون لفيريرا.

الزمالك يعاقب ثنائي السلة إسماعيل وموسى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، توقيع عقوبة مالية على أحمد إسماعيل وآدم موسى، لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء، وذلك لما بدر منهما فى مواجهة الزمالك وألعاب دمنهور، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدور التمهيدي، لبطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت الأربعاء الماضي على الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وأكد محمد طارق، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على كرة السلة، أن قرار فرض العقوبة على اللاعبين، جاء كقرار تربوي، حيث إنه من ثوابت الزمالك مبدأ الثواب والعقاب، ومنع التجاوز، خاصة أن فريق السلة يحتاج إلى تكاتف الجميع، ولا يتحمل في الوقت الحالى أي تجاوز من أحد.

وأضاف طارق أنه تم تبليغ الثنائي، وباقي لاعبي الفريق بالعقوبات، مشيرًا إلى فرض عقوبات أخرى على أي لاعب في حالة تكرار أي تجاوز.

واختتم محمد طارق بأن فريق السلة تجاوز ما حدث سريعًا بين الثنائي، مشددًا على أنه سيتم تقديم أفضل مستوى للفريق في الفترة المقبلة.