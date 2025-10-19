قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الموجة 27.. إزالة 393 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن أجهزة المحافظة نجحت في إزالة 393 حالة تعدٍ خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، التي انطلقت في 4 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 24 من نفس الشهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 87 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة منها 43 حالة مبانٍ و44 حالة زراعة، بالإضافة إلى 76 حالة متغيرات مكانية تم رصدها والتعامل معها فورًا، إلى جانب 182 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و48 حالة بناء داخل الحيز العمراني، بإجمالي 393 حالة إزالة.

استرداد أراضي 

وأكد اللواء كدواني أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة وتعليمات وزارة التنمية المحلية، موجهًا بضرورة استمرار حملات الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والتوسع العمراني، والاستفادة من التسهيلات التي يتيحها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حفاظًا على الثروة العقارية للدولة وتحقيقًا للصالح العام.

محافظ المنيا الموجة 27 ازالة التعديات الاراضي الزراعية املاك الدولة

