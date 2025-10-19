حازم إمام بعد استقالته من جهاز الزمالك: لا أتحمل أن أكون بلا دور

كشف حازم إمام، عضو الجهاز الفني لفريق الزمالك، اليوم الأحد، عن تقديم استقالته من منصبه داخل الجهاز الفني، مصرحًا بأنه يرفض أن يكون دوره شكليًا أو هامشيًا داخل النادي.

وفي بيانه، قال إمام إنه لا أحد ينتظر منه أن يُسيء للنادي، لأن تلك الأفعال «لا تخرج منه أبدًا»، مؤكدًا أن الكيان الأبيض له كل الفضل عليه، وأنه لا يقبل الاستمرار إذا ما لم يكن له دور فعلي. ثم ووجّه الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وإلى إدارة الكرة وعلى رأسها جون إدوارد، على الفترة التي قضاها ضمن أسرة النادي، مشيرًا إلى أنه سيظل داعمًا للزمالك في أي مكان يكون فيه.