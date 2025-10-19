مصدر يكشف سبب استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك

كشفت مصدر داخل نادي الزمالك عن الأسباب الحقيقية وراء استقالة حازم إمام من منصبه كمدرب مساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال المصدر إن رحيل حازم إمام جاء نتيجة شعوره بتهميش دوره داخل الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، وعدم منحه المساحة الكافية للمشاركة في الجوانب الفنية أو إبداء الرأي في قرارات تخص الفريق.

وأشار المصدر إلى أن إمام فصل تقديم استقالته بطريقة ودية وهادئة، بعد جلسة نقاش مع مسؤولي النادي، احتراماً لعلاقته الطيبة بجميع عناصر الجهاز الفني والإداري.

وقد قبلت إدارة الزمالك الاستقالة فور تقديمها، لتبدأ على الفور عملية البحث عن بديل مصري مناسب لشغل منصب المدرب المساعد ضمن الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا.