مقتل رائد وجندي إسرائيلي في رفح الفلسطينية صباح اليوم.. صور

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة رائد وجندي، في الهجوم الذي استهدف قواته بمدينة رفح جنوب قطاع غزة صباح اليوم.

وجاء في بيان للجيش: " تم السماح بنشر أسماء اثنين من قتلى الجيش الإسرائيلي الذين تم إبلاغ عائلاتهم"، مشيرا إلى أن القتلى هم: الرائد يانيف كولا 26 عاما، من موديعين-مكابيم-رعوت، قائد كتيبة في الكتيبة 932، لواء النحال، قتل في معركة في جنوب قطاع غزة.

وتابع: بالإضافة إلى الرقيب إيتاي يافيتس21 عاما، من موديعين-مكابيم-رعوت، مقاتل في برنامج أراز في الكتيبة 932، لواء النحال، قتل في معركة في جنوب قطاع غزة.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن 3 جنود آخرين أصيبوا برصاص قناص في المنطقة برفح.

وتأتي هذه التطورات في اليوم العاشر من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أكثر من عامين على الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تتهم إسرائيل حركة حماس بخرق الاتفاق عبر "استهداف آليات عسكرية"، فيما تؤكد الحركة التزامها الكامل وتتهم الجيش الإسرائيلي بـ"اختلاق الذرائع لتبرير استمرار جرائمه".

كما شنت الطائرات الإسرائيلية اليوم سلسلة غارات عنيفة على مدينة رفح وجباليا شمالي القطاع، بزعم الرد على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

