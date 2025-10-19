سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

استضاف مهرجان الجونة الممثلة والمنتجة وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين كيت بلانشيت في الدورة الثامنة، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر بمدينة الجونة.

تُعد كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار، واحدة من أبرز نجمات السينما العالمية بفضل مسيرتها الغنية وإنجازاتها في مجالي الفن والإنسانية. وتحت شعار المهرجان الدائم “السينما من أجل الإنسانية”، يعتز المهرجان باستقبالها والمشاركة في فعاليات خاصة ضمن برنامج هذا العام، تعزيزًا لرسالة المهرجان في دعم التبادل الثقافي والتأثير الإنساني والاجتماعي.

