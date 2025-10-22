«الغندور» يكشف سبب تأخر الزمالك في تجديد عقد أحمد حمدي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن سبب تأخير تجديد عقد أحمد حمدي، لاعب نادي الزمالك.

وقال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية: “أحمد حمدي ينتظر فقط تحرك مجلس الإدارة لبدء المفاوضات الرسمية والتواصل معه لحسم جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد”.

وأضاف: “هناك رغبة متبادلة بين إدارة الكرة بنادي الزمالك واللاعب أحمد حمدي على تجديد العقد خلال الفترة الحالية، خصوصاً أن حمدي عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي”.

وتابع: “تم تأجيل فتح أي مفاوضات مع اللاعب في الوقت الحالي خصوصا في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي يعيشها النادي”.