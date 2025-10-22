«الغندور» يكشف مفاجآت في تجديد عقود لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات حول ملف تجديد لاعبي الأهلي الذين انتهت عقودهم.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية إن هناك تأجيلاً في مفاوضات التجديد لعقود لاعبي الأهلي من قبل سيد عبد الحفيظ المشرف على قطاع الكرة لما بعد الانتخابات.

وأوضح الغندور أن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هم احمد نبيل كوكا وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد عبد القادر الذي ابدى مرونة في مفاوضات التجديد وخفض مطالبه المالية لتصبح 25 مليون جنيه سنوياً بدلاً من 35 مليونًا.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع ‏الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وضمت قائمة الفريق كلًّا من:‏ ‏محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ‏وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد ‏مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏

ويعود الأهلي لخوض مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق إيجل نوار بهدف دون مقابل، في ذهاب ‏دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏