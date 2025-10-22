اليوم .. فصل الكهرباء عن قرية الكوم الطويل وتوابعها بكفر الشيخ

أعلنت هندسة الكهرباء ببيلا بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي رديف قرية الكوم الطويل، اليوم، الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لتركيب سلسلة محولات وتغيير المحولات التي تخطت الأحمال الكهربائية .

وأوضحت هندسة الكهرباء، أمس الثلاثاء، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية الكوم الطويل وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتتقدم هندسة الكهرباء ببيلا، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.