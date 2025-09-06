قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: القمر الدموي يزين سماء مصر غدًا.. وخسوف كلي نادر يُشاهد بالعين المجردة
قرار عاجل من المحكمة بشأن الصحفيين في محاكمة سارة خليفة بقضية تصنيع المخدرات
العالم يترقب أطول خسوف قمري كلي في 2025.. متي سيحدث ؟
وزير الخارجية للعالم: معبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
وكالة الأونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا والجوع يضرب قطاع غزة
مصرع أستاذة جامعية وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا – قنا
الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لمن يحرم المرأة من ميراثها.. تفاصيل
منال عوض: بدء أعمال زراعة محور صلاح سالم الجديد
مسئول في حزب الله: تحرك الحكومة بشأن خطة الجيش «فرصة للعودة إلى الحكمة»
وزير الخارجية: أية محاولات تستهدف عمل الأونروا مرفوضة.. ومصر تدعم نشاط الوكالة فى رعاية اللاجئين الفلسطينيين
عبدالعاطي يحذر ويتكوف من خطورة العمليات العسكرية في غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب
حلم المونديال.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026؟
أخبار البلد

أسعار اشتراك المترو للطلبة وأماكن التقديم

محمد غالي

 يتزايد البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن أسعار اشتراك المترو للطلبة وأماكن التقديم، و طريقة استخراج اشتراك مترو الأنفاق، وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2025 في المدارس والجامعات.

وباعتباره وسيلة النقل الأكثر استخداما بين الطلاب، نظرا لما يتميز به من سرعة وأمان وانخفاض في التكلفة مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى، خاصة بعد التوسع الكبير في خطوط المترو خلال السنوات الأخيرة. 

أسعار اشتراك المترو للطلبة وأماكن التقديم
 

خطوات استخراج اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلاب

تتيح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو للطلاب إمكانية استخراج اشتراكات مخفضة يتم تجديدها بشكل دوري طوال فترة الدراسة، وذلك عبر مكاتب الاشتراكات الموجودة في المحطات الرئيسية. 

وتتم الإجراءات على النحو التالي:

  • التوجه إلى مكتب الاشتراكات في إحدى المحطات الكبرى مثل (الشهداء – السادات – العتبة).
  • شراء استمارة اشتراك الطلبة من المكتب بقيمة رمزية.
  • ملء بيانات الاستمارة بشكل صحيح.
  • ختم الاستمارة من الجهة التعليمية (مدرسة – معهد – كلية).
  • تقديم الاستمارة مرة أخرى إلى المكتب مع المستندات المطلوبة.
  • استلام الكارت الممغنط المخصص للاشتراك وتفعيله للاستخدام على الفور.

المستندات المطلوبة

  • عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.
  • صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما.
  • صورة من إيصال المصروفات الدراسية مختوم ومعتمد.
  • الاستمارة بعد اعتمادها من الجهة التعليمية.

أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة (مدة 3 أشهر)

  • اشتراك منطقة واحدة: 150 جنيها.
  • اشتراك منطقتين: 200 جنيه.
  • اشتراك 3 – 4 مناطق: 250 جنيها.
  • اشتراك 5 – 6 مناطق: 300 جنيه.

ويتم تجديد الاشتراك كل فصل دراسي أو وفقا للسياسة التي تحددها الهيئة، مع العلم أنه مخصص للطلبة فقط، ولا يجوز استخدامه من قبل الآخرين. 

وفي حال فقدان الكارت يمكن استخراج بدل فاقد مقابل رسوم إضافية.

عناوين مكاتب الاشتراكات

الخط الأول: حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، الزهراء، الشهداء 1، المرج الجديدة.
الخط الثاني: كلية الزراعة، المظلات، العتبة 2، الدقي، المنيب.
الخط الثالث: كلية البنات، عدلي منصور، هليوبوليس، العتبة، ناصر، وادي النيل، جامعة القاهرة.

ويصبح مترو الأنفاق الخيار الأمثل لطلاب المدارس والجامعات في العام الدراسي الجديد، حيث يضمن لهم وسيلة مواصلات منتظمة وآمنة تساعدهم على الوصول إلى مقار دراستهم في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة.

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

تنسيق الجامعات 2025

خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-9-2025

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق مسابقة كبرى لحفاظ القرآن والمنشدين بالقاهرة الكبرى

د. اسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف

الأوقاف تفتح تحقيقًا عاجلًا بعد تطاول غير مقبول عن ذكرى المولد النبوي بمسجد بالدقهلية

الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند

مفتي الهند: رسالة النبي دعوة عالمية لبناء مجتمع السلام والمساواة

بالصور

فستان البحر .. ميرهان حسين تستعرض جمالها فى أحداث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

وائل جسار يشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

حفل وائل جسار
حفل وائل جسار
حفل وائل جسار

صور جديدة من حفل زفاف هاجر السراج.. شاهد

حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج

بفستان لامع.. كارولين عزمي تبهر متابعيها على إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

