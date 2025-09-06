يتزايد البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن أسعار اشتراك المترو للطلبة وأماكن التقديم، و طريقة استخراج اشتراك مترو الأنفاق، وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2025 في المدارس والجامعات.

وباعتباره وسيلة النقل الأكثر استخداما بين الطلاب، نظرا لما يتميز به من سرعة وأمان وانخفاض في التكلفة مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى، خاصة بعد التوسع الكبير في خطوط المترو خلال السنوات الأخيرة.

أسعار اشتراك المترو للطلبة وأماكن التقديم



خطوات استخراج اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلاب

تتيح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو للطلاب إمكانية استخراج اشتراكات مخفضة يتم تجديدها بشكل دوري طوال فترة الدراسة، وذلك عبر مكاتب الاشتراكات الموجودة في المحطات الرئيسية.

وتتم الإجراءات على النحو التالي:

التوجه إلى مكتب الاشتراكات في إحدى المحطات الكبرى مثل (الشهداء – السادات – العتبة).

شراء استمارة اشتراك الطلبة من المكتب بقيمة رمزية.

ملء بيانات الاستمارة بشكل صحيح.

ختم الاستمارة من الجهة التعليمية (مدرسة – معهد – كلية).

تقديم الاستمارة مرة أخرى إلى المكتب مع المستندات المطلوبة.

استلام الكارت الممغنط المخصص للاشتراك وتفعيله للاستخدام على الفور.

المستندات المطلوبة

عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما.

صورة من إيصال المصروفات الدراسية مختوم ومعتمد.

الاستمارة بعد اعتمادها من الجهة التعليمية.

أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة (مدة 3 أشهر)

اشتراك منطقة واحدة: 150 جنيها.

اشتراك منطقتين: 200 جنيه.

اشتراك 3 – 4 مناطق: 250 جنيها.

اشتراك 5 – 6 مناطق: 300 جنيه.

ويتم تجديد الاشتراك كل فصل دراسي أو وفقا للسياسة التي تحددها الهيئة، مع العلم أنه مخصص للطلبة فقط، ولا يجوز استخدامه من قبل الآخرين.

وفي حال فقدان الكارت يمكن استخراج بدل فاقد مقابل رسوم إضافية.

عناوين مكاتب الاشتراكات

الخط الأول: حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، الزهراء، الشهداء 1، المرج الجديدة.

الخط الثاني: كلية الزراعة، المظلات، العتبة 2، الدقي، المنيب.

الخط الثالث: كلية البنات، عدلي منصور، هليوبوليس، العتبة، ناصر، وادي النيل، جامعة القاهرة.

ويصبح مترو الأنفاق الخيار الأمثل لطلاب المدارس والجامعات في العام الدراسي الجديد، حيث يضمن لهم وسيلة مواصلات منتظمة وآمنة تساعدهم على الوصول إلى مقار دراستهم في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة.