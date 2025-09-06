قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
أخبار البلد

بدء التوقيت الشتوي.. موعد تغيير الساعة في مصر 2025

محمد غالي

يبحث الملايين في مصر عن موعد تغيير الساعة في مصر 2025، حيث من المقرر أن يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر طوال الأشهر الماضية. 

ويأتي هذا التغيير يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر ، ليمنح المواطنين شعورا بقدوم فصل الشتاء بعد الموجات الحارة التي شهدتها البلاد خلال أغسطس الماضي.

وحسب القانون 24 لسنة 2023 الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، فإن آخر يوم للعمل بالتوقيت الصيفي سيكون يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، حيث يتم عند منتصف الليل تأخير عقارب الساعة من 12:00 صباحا إلى 11:00 مساء، ليبدأ العمل رسميا بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة 31 أكتوبر 2025، ويستمر حتى أبريل 2026.

وكان التوقيت الصيفي قد بدأ هذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، وهو ما انعكس على مواعيد فتح وإغلاق المحال والخدمات العامة وحتى مواعيد الصلاة، وذلك في إطار تطبيق الخطة الحكومية التي أقرتها الدولة منذ 2023.

ويعود قرار إعادة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر إلى أهداف استراتيجية، على رأسها ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة وتقليل الضغط على الشبكة القومية، بما يساهم في خفض الفواتير وتخفيف الأعباء الاقتصادية، بالإضافة إلى التكيف مع التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة.

ومع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي، يتساءل المواطنون عن موعد تغيير الساعة رسميا في مصر 2025، خاصة أن التغيير سيجري تلقائيا على الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة، بينما سيتعين ضبط الساعات اليدوية والمنزلية يدويا.

استقبال التوقيت الشتوي 2025

ويستعد المواطنون لاستقبال التوقيت الشتوي 2025 مع نهاية أكتوبر الجاري، ليعود الإحساس بزيادة ساعات الليل وتقليل ساعات النهار، وهو ما ينعكس على أجواء الشتاء التي ينتظرها الكثيرون من محبي هذا الفصل.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025، حيث سيتم رسميا تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، ليصبح التوقيت الجديد الحادية عشرة مساء بدلا من الثانية عشرة صباحا، وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة 31 أكتوبر 2025 وحتى أبريل 2026.

ويعد هذا الموعد هو نهاية العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ يوم الجمعة 25 أبريل الماضي، حيث جرى تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد تنظيم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

وبموجب هذا القانون، يبدأ التوقيت الصيفي سنويا اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وينتهي في الخميس الأخير من أكتوبر، بحيث تقدم الساعة 60 دقيقة في الصيف بهدف الاستفادة من ساعات النهار الطويلة، ثم تعاد إلى وضعها الطبيعي في الشتاء مع تقلص عدد ساعات النهار.

كان مجلس الوزراء قد وافق في الأول من مارس 2023 على عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد سنوات من إلغائه، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. 

وأكدت الحكومة أن زيادة ساعة كاملة خلال فصل الصيف تساعد على تقليل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء وخفض معدلات الاستهلاك.

ومع قرب حلول التوقيت الشتوي، يترقب المواطنون عودة مواعيدهم الطبيعية، حيث ستتغير مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والخدمات العامة، كما ستتأثر مواعيد الصلاة الرسمية وفقا للتوقيت الجديد.

موعد انتهاء فصل الصيف رسميا

موعد انتهاء فصل الصيف رسميا وفق الحسابات الفلكية، إذ يفصل نحو 25 يوما عن نهاية الصيف الذي بدأ في 21 يونيو 2025 ويستمر حتى 22 سبتمبر المقبل، ليبدأ فصل الخريف بأجوائه المعتدلة تمهيدا لقدوم الشتاء.

ويكون موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025 هو الجمعة 31 أكتوبر، عقب تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس، ليعود الإحساس بزيادة ساعات الليل وتقليص ساعات النهار، وهو ما يميز أجواء الشتاء التي ينتظرها الكثيرون.

الجدير بالذكر أن مصر كانت قد أوقفت العمل بنظام التوقيت الصيفي لفترة طويلة قبل أن تعيد تطبيقه مرة أخرى في مارس 2023، ليصبح موعد تغيير الساعة ثابتا كل عام وفقا للقانون، حيث يبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل وينتهي في الخميس الأخير من أكتوبر.

