الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
تحقيقات وملفات

استعد لتغيير الساعة .. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
إسراء عبدالمطلب

تستعد مصر لتغيير الساعة وتأخيرها ستين دقيقة مع اقتراب موعد إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي وبدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025، وذلك في إطار خطة تهدف إلى التوافق مع طبيعة فصل الشتاء ومتطلبات الحياة اليومية خلاله، إضافةً إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. 

ويأتي هذا الإجراء ضمن السياسات الحكومية المنظمة لمواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية بما يتناسب مع الفصول المختلفة.

موعد تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي

يعود تطبيق هذا النظام إلى القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أقره مجلس النواب، ونص صراحةً على بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. 

وبناءً على ذلك، بدأ العمل بالتوقيت الصيفي الحالي في الجمعة الأخيرة من أبريل 2025 في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ليستمر لمدة ستة أشهر متواصلة، قبل أن يحين موعد إلغائه نهاية أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي في مصر عند الساعة 11:59 مساء الجمعة 30 أكتوبر 2025، حيث سيتم تأخير الساعة ستين دقيقة كاملة لتعود إلى التوقيت الشتوي الرسمي للدولة. ويترقب المواطنون هذا التغيير لمعرفة تأثيره على مواعيد العمل الرسمية، وجداول الدراسة في المدارس والجامعات، وكذلك على حركة المواصلات والقطارات والرحلات الجوية.

ولتسهيل عملية ضبط الوقت بعد التغيير، يُنصح مستخدمو الهواتف الذكية بتفعيل خاصية التحديث التلقائي للساعة. 

فعلى هواتف أندرويد يمكن الدخول إلى الإعدادات، ثم اختيار "إعدادات إضافية"، ثم "الوقت والتاريخ"، وتفعيل خيار التعديل التلقائي قبل إعادة تشغيل الهاتف. أما مستخدمو أجهزة iPhone، فيتوجب عليهم الدخول إلى "الإعدادات"، ثم "عام"، ثم اختيار "التاريخ والوقت"، وتفعيل ميزة "التعيين تلقائيًا"، ليتم تحديث التوقيت بشكل فوري ودون الحاجة لأي خطوات إضافية.

التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي تغيير الساعة الساعة إلغاء التوقيت الصيفي

