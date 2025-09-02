اقتصادي: تصريحات الدكتور محمود محيي الدين جاءت في توقيت غير مناسب

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري حقق طفرة كبيرة ونجاحا كبيرا، مضيفا أن الاقتصاد المصري يشهد طفرة كبيرة.





وأضاف جاب الله، في لقاء عبر زووم، مساء اليوم الثلاثاء، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، أن تصريحات الدكتور محمود محمود محيي الدين جاءت في توقيت غير مناسب، متابعا أن الدكتور محمود محيي الدين لم يتحدث عن حجم الصعوبات التي تجاوزتها مصر.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر امامها 15 شهرا للانتهاء من برنامج الاصلاح الاقتصادي الحالي.

وتابع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن مصر قادرة على للاستمرار بقوة في الانطلاق بدون صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مصر لديها استراتيجية للتنمية تتوافق مع المعايير الدولية.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إلى أن العالم يشهد اقتصادا قائما على الحرية.





