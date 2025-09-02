جولات أتوبيس المواهب بجميع مدن وقرى دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة Damietta Talents والتي تمت من خلال جولات "أتوبيس المواهب" بمدن وقرى المحافظة ، التي شارك فيها الطلاب الموهوبون على مستوى المحافظة، وذلك استعدادًا لمهرجان دمياط المقرر إقامته في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ سبتمبر.

مبادرة اكتشاف المواهب بمحافظة دمياط المعلن عنها بالعيد القومي للمحافظة والأولى من نوعها

​حضر الاجتماع الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس عمرو عرنسة، مدير مهرجان دمياط، والدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأماني طراف، مدير إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، وأكرم. مدير مكتبة مصر العامة بدمياط، ونجوى كيوان، مدير عام فرع ثقافة دمياط، وممثلين عن الأزهر والإدارات المعينة، وشيرين عكاشة، مدير وحدة السكان.

​وناقشت النائب خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية للمهرجان، كما شددت على ضرورة الإسراع في اختيار الطلاب الموهوبين لتحديد مشاركتهم بالفعاليات وتكريمهم خلال فعاليات المهرجان، وأكدت أنه تم تشكيل لجان من أساتذة الجامعة ومن المتخصصين بالمجالات المختلفه للانعقاد بمقر مكتبة مصر العامة لاختيار المواهب الافضل للمشاركة بالمهرجان.

​وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة شيماء الصديق على أهمية مشاركة المواطنين في مهرجان دمياط، داعيةً إلى حضورهم الفعال في فعالياته التي تهدف إلى إبراز مكانه دمياط السياحية والثقافية والتجارية وغيرها من تكريم المواهب الشباب واكتشافها.