وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي ودعم القضية الفلسطينية مع رئيسة سلوفينيا
الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذا المحافظة
الأهلي يقترب من مدرب عالمي بعد فشل مشروع ريبيرو
الحكومة توافق على إنشاء عدد من الجامعات الخاصة.. تفاصيل
شوبير يكشف مفاجأة عن أحمد الكاس: أبوه منعه يروح الأهلي
سدد الله جهودكم.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي
وزير خارجية إيطاليا: نرفض الاستيطان الإسرائيلي وسنعترف بفلسطين في الوقت المناسب
مفاوضات مجموعة العشرين تركز على استقرار أسعار الغذاء ودعم صغار المزارعين
تركيا.. حريق ضخم في عدة محال داخل سوق تجاري باسطنبول
أردوغان ينتقد قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات الفلسطينيين
موجة حر شديدة تواجه البلاد.. ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة؟
حكم منح البنات ممتلكات في حياة الوالدين لضمان حقوقهن بعد الوفاة.. أزهري يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد جمال سعيد: حكاية بتوقيت 2028 تحمل مضمونًا ورسالة وقصة حقيقية

أحمد جمال سعيد
أحمد جمال سعيد
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد جمال سعيد عن أكثر ما جذبه فى مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” وذلك من خلال حكاية “بتوقيت 2028”. 

وقال أحمد جمال سعيد فى تصريح خاص لصدى البلد : أكثر ما شدني كان "الشعار" الخاص بالحكاية، أردت أن أعرف ما الذي يختبئ خلف هاتين الكلمتين، وما الذي تخفيه القصة، وعندما قرأت التفاصيل تحمست بشدة، لأنني وجدت عملًا يحمل مضمونًا ورسالة وقصة حقيقية.

الحلقة الأخيرة من حكاية وبتوقيت 2028

وشارك أحمد جمال سعيد فى حكاية بتوقيت 2028 فى مسلسل ما تراه ليس كما يبدو وحملت الحلقة الأخيرة العديد من المفاجآت، وبدأت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا) التي انهارت بالبكاء بعد علمها بوفاة والدة صديقتها ياسمين (نانسي هلال)، محاولةً حضور الجنازة، لكنها قوبلت بنظرة غضب من ياسمين، لتقرر الرحيل.

ومع مرور الوقت، تحاول داليدا تجاوز ماضيها وتبدأ في تحقيق حلمها بتقديم بودكاست للأطفال، مدعومة من شريف (يوسف عثمان).

وبينما تحقق نجاحًا جديدًا في حياتها المهنية، تلتقي مصادفة بطليقها مازن (أحمد جمال سعيد) مع ياسمين، لتستعيد مشاعر الغضب والحزن، في مقابل اعتراف ياسمين لمازن بأنها لا تزال غير قادرة على كراهية داليدا رغم ما حدث.

وتتصاعد المفاجآت حين تتلقى داليدا حظاظة باسمها مع رسالة صوتية رومانسية من شريف، ثم يعترف لها بحبه ويهديها خاتمًا في أجواء رومانسية مؤثرة، لتعيش لحظة سعادة حقيقية بعد رحلة من الألم.

وفي المقابل، تكشف ياسمين لمازن خبر حملها، وتبدأ معه فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

لكن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة؛ إذ تدخل داليدا في ممر زمني جديد يعيدها لعام 2026 لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بعيد زواجها بمازن، وسط حضور شريف وياسمين ورامز ووالدتها، في مشهد يثير علامات الاستفهام ويترك الجمهور أمام حلقة دائرية من الأحداث، لتغلق الحكاية بأسلوب غامض ومفاجئ.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير الخارجية البلجيكي

بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية

القبض على المتهم

التفاصيل الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه في المنيا

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد موقف السرفيس الحضاري بمدينة الصف

أثناء الحملة

محافظة الجيزة تضبط 3 منشآت غير مرخصة لإنتاج الأسمدة المغشوشة بالصف

بالصور

كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟

كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟
كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟
كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟

بعد نشرها فيديوهات خادشة والإفراج عنها.. 5 معلومات عن الراقصة بوسي

بعد نشرها فيديوهات خادشة والافراج عنها..5 معلومات عن الراقصة بوسي
بعد نشرها فيديوهات خادشة والافراج عنها..5 معلومات عن الراقصة بوسي
بعد نشرها فيديوهات خادشة والافراج عنها..5 معلومات عن الراقصة بوسي

طريقة عمل الفولية

طريقة عمل الفولية
طريقة عمل الفولية
طريقة عمل الفولية

إسراء عبد الفتاح تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

إسراء عبد الفتاح تخطف الانظار بهذه الاطلالة
إسراء عبد الفتاح تخطف الانظار بهذه الاطلالة
إسراء عبد الفتاح تخطف الانظار بهذه الاطلالة

نجاة داليا البحيري من الموت

نجاة داليا البحيري من حادث سيارة خطير.. الحكاية كاملة

فريدة سيف النصر والتيك توك

فريدة سيف النصر تلجأ للنقابة والنائب العام لمواجهة حملات التشهير على تيك توك

ماجدة خير الله

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

