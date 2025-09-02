قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
فن وثقافة

المخرجة كوثر بن هنية: شعرت الأرض تتأرجح تحتي حين سمعت "صوت هند رجب"

فيلم صوت هند رجب
فيلم صوت هند رجب
قسم الفن

ينافس الفيلم التونسي “صوت هند رجب” للمخرجة كوثر بن هنية في المسابقة الرسمية للدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (27 أغسطس - 9 سبتمبر) وهو مرشح تونس لتمثيلها في جوائز الأوسكار الـ 98، ليكون الفيلم الثاني للمخرجة على هذا النحو، بعد فيلمها "الرجل الذي باع ظهره" الذي نافس بالدورة الـ 77 من فينيسيا وفاز بجائزتين ثم مثّل البلاد في جوائز الأوسكار عام 2021.
 

يبدأ أول عرض للفيلم في المهرجان غدا الأربعاء 3 سبتمبر، بعرضين للجمهور الساعة 4:30 مساءً في قاعة سالا غراندي والساعة 8 مساءً في قاعة بالا بينالي.


أما لحاملو التذاكر المعتمدة، فسيُعرض الفيلم في وقت سابق من ذلك اليوم، الساعة 8:30 صباحًا في قاعة سالا دارسينا والساعة 11:15 صباحًا، ثم يُعرض مرة أخرى الساعة 4:30 مساءً في قاعة سالا غراندي. وسيُقام عرض إضافي في 4 سبتمبر الساعة 9 صباحًا في قاعة بالا بينالي.


تدور قصة الفيلم في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.


وفي حديثها مع Deadline عن الفيلم قالت بن هنية "أثناء توقفي في مطار لوس أنجلوس الدولي، سمعتُ تسجيلًا صوتيًا لهند رجب تتوسّل المساعدة. حينها، كان صوتها قد انتشر عبر الإنترنت. شعرتُ على الفور بمزيج من العجز والحزن العارم. ردة فعل جسدية، وكأن الأرض تتأرجح تحتي."


مضيفة "هذا الألم، هذا الفشل، ملكٌ لنا جميعًا. هذه القصة ليست عن غزة فحسب. إنها تُعبّر عن حزن يتخطى الحدود الجغرافية. وأعتقد أن الخيال (خاصةً عندما يُستمد من أحداث حقيقية مُثبتة ومؤلمة) هو أقوى أدوات السينما. أقوى من ضجيج الأخبار العاجلة أو الشرود المصاحب لتصفح الانترنت السريع. السينما قادرة على حفظ الذاكرة. السينما قادرة على مقاومة النسيان".


الفيلم من كتابة وإخراج كوثر بن هنية وهو إنتاج تونسي فرنسي مشترك لكل من نديم شيخ روحه لشركة TanitFilms و Mime Films وأوديسا راي لشركة RaeFilm Studios، وجيمس ويسلون لشركة Jw Films .Production وتتولى DistributionMAD التوزيع بالسينمات والعروض الثقافية للفيلم بالعالم العربي، بينما تعمل Sunnyland (مجموعة A.R.T) كموزع رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتولى شركة The Party Film Sales إدارة المبيعات العالمية وتمثيل الحقوق في أمريكا الشمالية بالتعاون مع شركة CAA Media Finance.

صوت هند رجب فيلم صوت هند رجب مهرجان فينيسيا السينمائي

