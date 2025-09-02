المخرجة كوثر بن هنية: شعرت الأرض تتأرجح تحتي حين سمعت "صوت هند رجب"

ينافس الفيلم التونسي “صوت هند رجب” للمخرجة كوثر بن هنية في المسابقة الرسمية للدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (27 أغسطس - 9 سبتمبر) وهو مرشح تونس لتمثيلها في جوائز الأوسكار الـ 98، ليكون الفيلم الثاني للمخرجة على هذا النحو، بعد فيلمها "الرجل الذي باع ظهره" الذي نافس بالدورة الـ 77 من فينيسيا وفاز بجائزتين ثم مثّل البلاد في جوائز الأوسكار عام 2021.



يبدأ أول عرض للفيلم في المهرجان غدا الأربعاء 3 سبتمبر، بعرضين للجمهور الساعة 4:30 مساءً في قاعة سالا غراندي والساعة 8 مساءً في قاعة بالا بينالي.



أما لحاملو التذاكر المعتمدة، فسيُعرض الفيلم في وقت سابق من ذلك اليوم، الساعة 8:30 صباحًا في قاعة سالا دارسينا والساعة 11:15 صباحًا، ثم يُعرض مرة أخرى الساعة 4:30 مساءً في قاعة سالا غراندي. وسيُقام عرض إضافي في 4 سبتمبر الساعة 9 صباحًا في قاعة بالا بينالي.



تدور قصة الفيلم في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.





وفي حديثها مع Deadline عن الفيلم قالت بن هنية "أثناء توقفي في مطار لوس أنجلوس الدولي، سمعتُ تسجيلًا صوتيًا لهند رجب تتوسّل المساعدة. حينها، كان صوتها قد انتشر عبر الإنترنت. شعرتُ على الفور بمزيج من العجز والحزن العارم. ردة فعل جسدية، وكأن الأرض تتأرجح تحتي."



مضيفة "هذا الألم، هذا الفشل، ملكٌ لنا جميعًا. هذه القصة ليست عن غزة فحسب. إنها تُعبّر عن حزن يتخطى الحدود الجغرافية. وأعتقد أن الخيال (خاصةً عندما يُستمد من أحداث حقيقية مُثبتة ومؤلمة) هو أقوى أدوات السينما. أقوى من ضجيج الأخبار العاجلة أو الشرود المصاحب لتصفح الانترنت السريع. السينما قادرة على حفظ الذاكرة. السينما قادرة على مقاومة النسيان".



الفيلم من كتابة وإخراج كوثر بن هنية وهو إنتاج تونسي فرنسي مشترك لكل من نديم شيخ روحه لشركة TanitFilms و Mime Films وأوديسا راي لشركة RaeFilm Studios، وجيمس ويسلون لشركة Jw Films .Production وتتولى DistributionMAD التوزيع بالسينمات والعروض الثقافية للفيلم بالعالم العربي، بينما تعمل Sunnyland (مجموعة A.R.T) كموزع رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتولى شركة The Party Film Sales إدارة المبيعات العالمية وتمثيل الحقوق في أمريكا الشمالية بالتعاون مع شركة CAA Media Finance.